Pourquoi les célébrités fuient Twitter : « Ce n’est plus un espace sûr »

De nombreux comptes quittent le réseau social racheté par Musk : souvent, les raisons sont liées aux règles de modération plus douces qui ouvrent la porte aux discours de haine.

Musk achète Twitter, se présente comme un champion de la liberté d’expression et explique que les règles de modération seront radicalement modifiées. L’autre côté de la liberté d’expression, cependant, est un repaire libre pour tout le monde. La crainte est que Twitter se transforme en Parler 2.0 (le social de l’ultra-droite). Et en effet, les insultes et mèmes racistes ont augmenté de façon exponentielle quelques heures après l’acquisition de Musk.

C’est pourquoi les célébrités prennent position : il y a ceux qui choisissent d’annuler leur compte, ceux qui menacent de le faire et ceux qui publient des tweets alarmants sur les risques possibles dans le nouveau royaume de Musk. Beaucoup craignent que la plateforme ne vient d’inaugurer son ère de haine.

Les stars qui prennent parti contre Musk

Le basketteur des Los Angeles Lakers, LeBron James, écrit : « Je ne connais pas Elon Musk et, pour être honnête, je me fiche de savoir à qui appartient Twitter. Mais j’espère que lui et son personnel prennent ce rôle au sérieux car il y a une chose qui fait vraiment peur : à l’heure actuelle, beaucoup de gens disent que le discours de haine n’est que la liberté d’expression. »

Shonda Rhimes, créatrice de Grey’s Anatomy, Bridgerton et Scandal est plus drastique, et ferme officiellement son profil avec 1,9 million de followers. « Je ne suis pas intéressée par tout ce qu’Elon a prévu. Salut », écrit-elle et s’en va.

Stephen King, quant à lui, choisit de négocier directement avec Musk. « 20 $ par mois pour garder ma tique bleue ? Putain, c’est eux qui devraient me payer. S’ils instituent ce truc, je pars comme Enron », ou la multinationale pétrolière américaine qui s’est soudainement effondrée en 2001. Musk répond et soulève« Nous devons payer les factures d’une manière ou d’une autre! Twitter ne peut pas compter uniquement sur la publicité. Que diriez-vous de 8 $? « . Et King conclut ainsi : « Ce n’est pas l’argent, c’est une question de principe ».

Pourquoi les célébrités quittent Twitter ?

La piste de ceux qui partent s’allonge et chacun laisse un dernier tweet expliquant pourquoi il a choisi de fermer le compte. La chanteuse Toni Braxton, lauréate de Seven Grammy, qui compte plus de 1,8 million de followers, a déclaré qu’elle n’était pas à l’aise avec « le discours de haine sous le voile de la liberté d’expression ». « Je choisis de rester à l’écart de Twitter car ce n’est plus un espace sûr pour moi, mes enfants et les autres personnes de couleur », ajoute Braxton, puis ferme le profil. En fait, les délits racistes sur Twitter ont augmenté de près de 500 % dans les 12 heures suivant immédiatement la conclusion de l’accord Musk.

Il est également suivi par Ken Olin, le producteur de la série This Is Us, qui avait déjà déclaré en avril son intention de supprimer son compte si Musk rachetait Twitter. Il tient parole et écrit « je suis out », exhorte les internautes à « protéger notre démocratie », et ajoute « gardons la foi. Soyons plus gentils. Essayons de trouver la paix dans le monde ».

L’actrice Tea Leoni, connue pour avoir joué dans le drame politique « Madam Secretary » de CBS, a salué ses 124 000 abonnés : « Bonjour tout le monde. Je vais quitter Twitter aujourd’hui, voyons où nous en sommes quand la poussière sera retombée ». La chanteuse Sara Bareilles ferme également son compte, et le showrunner de « Billions » Brian Koppelman a déclaré que ses followers pourraient le trouver sur Instagram et TikTok.

Le problème des comptes bannis

L’autre gros problème de Twitter est le sort des comptes interdits. « Ils ne pourront pas revenir sur Twitter tant que la plate-forme de médias sociaux n’aura pas défini un processus clair pour le faire », a tweeté Elon Musk. Mais cela semble n’être qu’une question de temps. Et comment ne pas penser à Donald Trump (qui Twitter l’avait banni pour toujours). « Le processus clair pour le faire », comme le tweete Musk, mais allonge le temps, précisément pour cette raison, il est très difficile pour l’ancien président de parvenir à atterrir à nouveau sur Twitter à temps pour les élections de mi-mandat. le 8 novembre. Kanye West, banni des réseaux sociaux pour messages antisémites, est également sur liste d’attente.