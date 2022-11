Xiaomi 12S Ultra Concept : smartphone à objectif interchangeable – trop beau pour être bon

L’idée n’est plus si nouvelle : le mariage d’un smartphone et d’un appareil photo. Avec des concepts tels que le Xiaomi 12S Ultra Concept, le smartphone assume le rôle de boîtier d’appareil photo, d’écran, de processeur d’image et de logiciel, tandis que l’optique consiste en un objectif interchangeable tout à fait « normal » comme pour un appareil photo système Leica. Les avantages résident dans le gain de place, le processeur d’image rapide, le logiciel et la polyvalence d’un appareil photo pour smartphone. Et les inconvénients ?

Dans le cas du Xiaomi 12S Ultra Concept, c’est le high back focus. Il faut interposer une bague adaptatrice de plusieurs centimètres d’épaisseur, sur laquelle on peut d’abord ancrer l’objectif. Le plus petit capteur de 1 pouce par rapport aux capteurs plein format des appareils photo Leica M se traduit également par un énorme facteur de recadrage.

Il faut vivre avec une intensité lumineuse moindre, la perte du caractère grand-angle et des profondeurs de champ très réduites. De plus, la mise au point automatique de l’appareil photo du smartphone ne peut pas être transférée sur l’objectif en raison de l’absence de moteur dans la bague d’adaptation. Vous devez vous concentrer manuellement.

Les exemples d’images de l’appareil photo qui sont apparus sur Whylab semblent un peu compressés :

D’autres inconvénients par rapport aux caméras système réelles sont le manque de cadrans et de boutons de commande, le contrepoids d’une caméra pour équilibrer le poids de l’objectif et la manipulation générale. Les caméras système sans miroir ont de plus en plus de taille ces dernières années, également pour que vous puissiez les utiliser mieux et plus rapidement.

La vitesse est un autre inconvénient. Un photographe expérimenté peut effectuer les réglages souhaités et photographier le sujet de la manière souhaitée beaucoup plus rapidement avec un appareil photo système préréglé et « prêt à photographier » qu’avec le Xiaomi 12S Ultra Concept.

Comment fonctionne le Xiaomi 12S Ultra Concept ?

Le Xiaomi 12S Ultra Concept dispose d’un capteur d’appareil photo « exposé » de 1 pouce au milieu de l’anneau de l’appareil photo à l’arrière du smartphone. Si vous souhaitez y fixer un objectif, vous devez d’abord retirer le cache en verre – déjà connu du Xiaomi 12S Ultra. Vous vissez ensuite l’objectif souhaité au format Leica M avec la bague d’adaptation sur le téléphone via la connexion à baïonnette intégrée.

Concept Xiaomi 12S Ultra

Le smartphone reprend – logiquement – ​​la fonction d’affichage et de processeur d’image. Xiaomi aimerait également prendre en charge certaines fonctions telles que le focus peaking et les histogrammes côté logiciel.

De plus, le Xiaomi 12S Ultra Concept utilise un deuxième capteur de 1 pouce pour l’appareil photo « normal » du smartphone, que vous pouvez également utiliser. Xiaomi équipe également le téléphone d’un appareil photo ultra grand angle, mais économise l’objectif périscope au profit de la technologie des objectifs interchangeables.

Le reste de la technologie serait largement identique au Xiaomi 12S Ultra, qui a été développé en parallèle et que Xiaomi avait déjà présenté début juillet 2022 comme son premier smartphone à caméra 1 pouce. Cela indique : un écran OLED de 6,7 pouces, un processeur Snapdragon 8+ Gen 1 et une batterie de près de 5 000 mAh avec une technologie de charge rapide de 67 watts.

En plus des expériences de caméras très minces comme le Sony NEX-3 dans les premières années des caméras système, il y a eu des tentatives répétées de combiner smartphones et caméras. Sony a présenté une fois les deux objectifs mobiles QX10 et QX100, qui se connectaient au smartphone via la technologie radio et étaient censés améliorer l’optique. Lorsque Samsung était encore dans le secteur des appareils photo, il y avait le Galaxy NX, un appareil photo système avec Android comme système d’exploitation. Le Panasonic Lumix CM1 entre également dans la catégorie des appareils photo compacts hybrides et des smartphones Android.

Il y a probablement une raison simple pour laquelle ces appareils n’ont pas prévalu sur le long terme : ils n’étaient pas le meilleur des deux mondes, mais seulement un compromis. Il n’est pas impossible d’unir les deux mondes, mais c’est une tâche difficile. Le fait que certains fabricants, comme Xiaomi, essaient encore et encore, est tout de même louable. Les gens rêvent, ils bricolent, ils n’abandonnent pas. Très agréable!