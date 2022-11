Le Microsoft Store lance deux fonctionnalités intéressantes pour les initiés

L’App Store de Windows s’est considérablement amélioré au cours de la dernière année. Le travail de Rudy Huyn et de son équipe est remarqué dans le Microsoft Store et nous pouvons déjà voir comment ils peaufinent les moindres détails. Cette fois, il y a deux nouvelles fonctionnalités pour le canal Insiders of the Dev qui a reçu la Build 25236. Voyons quelles sont ces nouvelles fonctionnalités.

Quoi de neuf dans le Microsoft Store dans Windows 11

Les Windows Insiders exécutant la version 22210.1401.x du Microsoft Store verront les améliorations répertoriées ci-dessous. Quelques nouvelles fonctionnalités qui améliorent la façon dont vous travaillez avec le Microsoft Store.

Découvrez et utilisez les offres disponibles avec votre nouvel appareil : Ils nous ont permis de découvrir beaucoup plus facilement que notre appareil était accompagné d’offres numériques (Office, Game Pass ou jeux indépendants) et que nous pouvons les utiliser.

Amélioration des résultats de la carte de recherche lors du défilement : Optimisation de la conception et de l’architecture de rendu des résultats de la carte de recherche. Pour offrir une expérience de défilement et de redimensionnement beaucoup plus fluide, en particulier sur les appareils à faible consommation.

Comme vous pouvez le voir, ce ne sont pas de grandes améliorations, mais elles démontrent les efforts continus de Microsoft pour améliorer son magasin d’applications. Le Microsoft Store est plus sain que jamais et le géant de Redmond ne veut pas que vous perdiez cette bonne mélodie.

Le sujet des nouveaux appareils est particulièrement intéressant. Si le Microsoft Store peut nous faciliter l’accès aux promotions existantes, il nous sera beaucoup plus facile de les utiliser et de profiter de l’offre.