Windows 11 (Build 25236) arrive sur le canal de développement Windows Insider

Nouvelle semaine et nous avons une nouvelle version de Windows 11 dans le canal Dev. Bien sûr, comme ces dernières semaines, ce sont des versions avec peu de nouvelles et plus axées sur les performances. Voyons ce qu’il y a de nouveau cette semaine et les correctifs qui sont arrivés cette semaine dans la Build 25236.

Hé les gens – Nous en avons un autre #Windows11 vol pour #WindowsInsiders dans la chaîne de développement aujourd’hui. La version 25236 est maintenant disponible ! Consultez le dernier article de blog pour tous les détails : https://t.co/KlEO9VuZ4K ^ JH pic.twitter.com/WBpxwn5RaW – Programme Windows Insider (@windowsinsider) 2 novembre 2022

Changements et améliorations depuis la build 25236

Général

Pour améliorer la valeur des raccourcis de recherche et réduire les frictions dans l’expérience de recherche Windows plus large, ils testent différentes façons de fournir des conseils sur l’utilisation de Windows Search via la barre des tâches. Seuls certains Windows Insiders anglophones aux États-Unis verront cela.

Correctifs de la build 25236

Conteur

Correction d’un problème avec des voix naturelles comme Guy ou Jenny qui ne parlaient pas dans Narrator.

Barre des tâches et barre d’état système

Correction d’un problème où l’ouverture de la liste déroulante des icônes masquées faisait apparaître une entrée de l’explorateur de fichiers dans la barre des tâches.

Correction d’un problème qui bloquait ou vidait les aperçus de la barre des tâches et ne s’ouvrait pas lors de l’utilisation des commandes Windows + (#) pour essayer de changer de fenêtre.

La liste déroulante Afficher les icônes cachées dans la barre d’état système devrait maintenant être redimensionnée avec les modifications pour éviter les espaces et les colonnes vides.

Correction de plusieurs problèmes liés à la barre des tâches qui affectaient la fiabilité d’explorer.exe.

Correction d’un problème qui faisait que l’icône de volume dans la barre d’état système s’affichait de manière incorrecte comme étant en sourdine.

Correction d’une fuite de contrôle GDI liée à la mise à jour de l’icône du centre de notification dans la barre des tâches, qui finirait par provoquer le blocage de explorer.exe pour les personnes recevant un grand nombre de notifications.

Le narrateur annoncera désormais l’état d’épinglage et de détachement des applications dans la barre des tâches.

Navigateur de fichiers

Correction d’un problème provoquant le blocage de l’explorateur de fichiers lors de la fermeture des onglets pour certaines personnes.

Atténuation d’un problème pouvant entraîner des lignes de séparation erronées dans le volet de navigation de l’explorateur de fichiers.

Paramètre

Une modification a été apportée pour masquer le graphique de la batterie sur la page Alimentation et batterie si un onduleur est connecté, car les informations de capacité affichées dans ce cas n’étaient pas correctes.

Si vous n’avez pas configuré de kiosque, ils ont mis à jour le texte dans Comptes > Autres utilisateurs > Kiosque pour clarifier ce dont vous avez besoin, afin que cela ne semble pas être une impasse.

Correction d’un problème où, si vous entriez dans les propriétés d’un périphérique audio, il pouvait apparaître de manière inattendue dans la liste des périphériques de sortie dans Système > Son, même s’il s’agissait en fait d’un périphérique d’entrée.

Dans les paramètres d’accessibilité des filtres de couleur, l’option d’inversion devrait à nouveau fonctionner correctement et ne pas simplement mettre le PC en niveaux de gris.

Les autres

Correction d’un problème qui faisait que certains initiés voyaient un bug avec l’erreur SYSTEM_THREAD_EXCEPTION_NOT_HANDLED dans les versions récentes.

Bugs connus de la Build 25236

Général

Les rapports indiquant que l’audio a cessé de fonctionner pour certains initiés après la mise à jour vers les dernières versions sont en cours d’examen.

Ils enquêtent sur les rapports de plantages avec quelques applications et jeux différents sur les dernières versions.

Ils étudient des rapports selon lesquels divers éléments de l’interface utilisateur des applications semblent disparaître et réapparaître parfois dans les dernières versions.

Ils enquêtent sur des rapports selon lesquels certaines applications comme Microsoft Edge affichent de manière inattendue des lignes épaisses sur le côté de la fenêtre après la dernière mise à jour.

Lorsque vous utilisez la dernière ISO pour installer la version à partir du canal de développement, vous pouvez obtenir une vérification de bug SYSTEM_SERVICE_EXCEPTION citant une erreur avec win32kfull.sys. Ils travaillent sur une solution.

Ils enquêtent sur un problème dans cette version où la modification des modes de projection à l’aide de WIN + P / la section Projet des Paramètres rapides ne fonctionne pas. Pour contourner le problème, vous pouvez modifier les modes de projection à l’aide de l’icône de projection dans la barre d’état système (Win + K) pour les écrans Miracast ou câblés.

Barre des tâches optimisée pour les tablettes

La barre des tâches clignote parfois lors du passage du mode bureau au mode tablette.

Lorsque vous utilisez le geste en bas à droite pour afficher les paramètres rapides, la barre des tâches reste parfois bloquée dans l’état développé, au lieu de passer à l’état réduit.

barre d’état système

L’ouverture du menu déroulant des icônes masquées peut entraîner l’apparition d’une entrée de l’explorateur de fichiers dans la barre des tâches. Ils travaillent sur une solution.

Les applications de chat ne clignotent pas avec les nouveaux messages ou n’ouvrent pas d’aperçu lorsque vous survolez la barre d’état système. Ils travaillent sur une solution.

Le menu Démarrer

Ils enquêtent sur un rapport indiquant que les fenêtres du menu Démarrer ne s’ouvrent pas du premier coup.

[NUEVO] Enquête sur un problème qui provoque un texte brouillé dans les en-têtes de navigation de la liste Démarrer toutes les applications pour les utilisateurs chinois.

Entrée

Les rapports indiquant que le curseur de texte devient blanc sur blanc lors du survol de champs de texte sont en cours d’examen, ce qui le rend difficile à visualiser.

widget