PDFsam vous permet d’effectuer gratuitement tous les types de manipulation de fichiers PDF

PDFsam Basic est un logiciel gratuit et multiplateforme conçu pour diviser, fusionner, extraire des pages, mélanger et faire pivoter des fichiers PDF.

Est-ce que PDFsam Basic est gratuit pour un usage commercial ?

Oui, PDFsam Basic est gratuit pour une utilisation personnelle et commerciale. Il est également open source, donc n’importe qui peut le bifurquer, soumettre des demandes d’extraction et ouvrir des bugs.

PDFsam Basic peut-il convertir un PDF en Word ?

Oui, PDFsam Basic vous permet d’effectuer des manipulations de fichiers PDF telles que : convertir des fichiers PDF, fusionner des PDF, faire pivoter des fichiers PDF, diviser des fichiers PDF par numéros de page, par taille et par niveau de signet, mélanger deux ou plusieurs fichiers PDF en prenant des pages alternativement à partir de l’entrée fichiers, extraire des pages de fichiers PDF et bien d’autres.

Est-ce que PDFsam Basic fonctionne sous Linux ?

Oui. PDFsam Basic est multiplateforme et fonctionne sous Linux ainsi que Windows et macOS. Bien que la version 4 de PDFsam nécessite un système 64 bits et ne fonctionne pas sur 32 bits, la version 3 peut fonctionner sur des systèmes 32 bits.

Quelle est la configuration système requise pour PDFsam Basic ?

PDFsam Basic nécessite environ 70 Mo d’espace disque, 256 Mo de RAM et un système d’exploitation Windows, macOS ou Linux 64 bits.

Fonctionnalités

Fusion PDF

Merge est le module PDFsam Basic le plus utilisé et vous permet de combiner des fichiers PDF ensemble.

Fractionnement PDF

Fractionner sur des pages prédéfinies – Le fichier PDF sélectionné peut être fractionné après chaque page, générant un nouveau document pour chaque page du fichier d’origine, ou après chaque page paire ou impaire.

Mélange PDF

Le module de mixage PDF vous permet de fusionner deux ou plusieurs fichiers PDF en prenant des pages alternativement à partir de chaque fichier d’entrée, dans l’ordre direct ou inverse. La solution idéale pour vos numérisations recto.

Faire pivoter le PDF

Le module PDF Rotate vous permet de faire pivoter des fichiers PDF en sélectionnant simplement les fichiers que vous souhaitez faire pivoter et d’appliquer une rotation de 90, 180 ou 270 degrés à tout ou partie de leurs pages.

Extraire des pages

Le module Extraire vous permet d’extraire des pages de fichiers PDF. Des pages simples ou des plages de pages peuvent être sélectionnées pour créer un nouveau fichier PDF contenant uniquement les pages dont vous avez besoin.