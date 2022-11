La version bêta de Google Play Games exécute des jeux Android sur Windows

Google Play Games est une application PC qui vous permet de parcourir, de télécharger et de jouer à certains jeux mobiles sur un ordinateur de bureau ou un ordinateur portable Windows. En plus de profiter de vos jeux Android préférés sur un PC, vous aurez accès au clavier et à la souris, une synchronisation transparente entre les appareils et une intégration avec Google Play Points. Google Play Games n’est pas encore disponible pour Mac.

Quelle est la configuration minimale requise pour exécuter Google Play Jeux ?

Windows 10 (v2004)

Disque SSD (Solid State Drive)

GPU de classe gaming

8 cœurs logiques de CPU

8 Go de RAM

20 Go d’espace de stockage disponible

Compte administrateur Windows

La virtualisation hardware doit être activée

Périphérique PC compatible et configuration

En quoi Google Play Jeux pour Windows est-il différent de l’application mobile Google Play Jeux ?

L’application mobile Google Play Games est principalement axée sur l’expérience de jeux instantanés où vous pouvez vous lancer directement dans des jeux occasionnels. Nous aurons d’autres annonces pour l’application mobile dans un proche avenir. À l’avenir, « Google Play Games » fera référence à l’expérience PC où vous pourrez profiter de vos jeux Android préférés.

Quels jeux sont disponibles sur la version bêta de Google Play Jeux pour Windows ?

Actuellement, plus de 40 jeux sont disponibles dans les régions bêta. Certains des titres sont 1945 Air Force, Arknights, Blade Idle, Cookie Run: Kingdom et Evony: The King’s Return, Asphalt 9: Legends, Awaken: Chaos Era, Beasts & Puzzles: Awakening, Botworld Adventure, Braveland Heroes, Bricks Breaker Quest, Cash Frenzy – Casino Slots, Cookie Run: Kingdom, Cookie Run: OvenBreak, Mobile Legends: Bang Bang, Open House, Pirates des Caraïbes: Tow, Pixel Starships, Day R survival: Last Survivor, Dragon Mania Legends, Dragonscapes Adventure , Dungeon Knight, Empire Takeover: Win by IQ, Evony: The King’s Return, Game of Sultans, Gardenscapes, Hades’ Star, Homescapes, Horizon Chase – Arcade Racing, Hungry Shark Evolution, Idel Heroes, Ide Mafia – Tycoon Manager, OTR – Jeu de conduite automobile tout-terrain et WWE SuperCard – Battle Cards

Fonctionnalités

Les jeux mobiles Android, désormais disponibles sur PC

Découvrez des versions plus grandes et plus audacieuses de certains jeux mobiles sur la plate-forme de jeu de Google pour PC.

Passez au niveau supérieur avec des commandes améliorées

Utilisez votre souris et votre clavier pour gagner en agilité et booster vos performances.

Plongez dans le jeu comme jamais auparavant

Rapprochez-vous de l’action avec un écran plus grand et des graphismes optimisés.

Reprenez là où vous vous étiez arrêté – n’importe quand, n’importe où

Synchronisez votre progression et votre bibliothèque de jeux sur tous les appareils avec une seule connexion à votre compte Google. Commencez à jouer sur votre téléphone, passez à votre PC, puis reprenez votre téléphone.

Gagnez des récompenses en jouant

Avec Google Play Points, vous gagnerez des points sur tout ce que vous achetez avec Google Play Games, y compris les articles intégrés à l’application et les abonnements. Vous pouvez accumuler et échanger des points Play sur votre PC via le même processus que vous utilisez sur votre appareil mobile.

Quoi de neuf

Plus tôt cette année, nous avons annoncé que Google Play Games arriverait sur PC en tant qu’expérience bêta dans un nombre limité de marchés. Notre objectif était de recueillir les premiers commentaires afin que nous puissions continuer à améliorer le produit pour répondre aux besoins des joueurs et des développeurs du monde entier. En août, nous avons étendu le produit à davantage d’acteurs en Corée, à Hong Kong, à Taïwan, en Thaïlande et en Australie. À partir d’aujourd’hui, nous sommes ravis de rendre la version bêta de Google Play Games disponible en téléchargement pour tous les joueurs aux États-Unis, au Canada, au Mexique, au Brésil, en Indonésie, aux Philippines, en Malaisie et à Singapour.

Au cours des derniers mois, la croissance de notre catalogue de jeux Google Play s’est accélérée avec de nombreux titres mobiles populaires, notamment 1945 Air Force, Blade Idle, Cookie Run: Kingdom et Evony: The King’s Return. Tous ces titres et des dizaines d’autres peuvent être lus sur des PC Windows via une application autonome créée par Google.

Notre objectif plus large reste de rencontrer les joueurs là où ils se trouvent et de leur donner accès à leurs jeux sur autant d’appareils que possible. Les joueurs participant à la version bêta ont exprimé leur enthousiasme à l’idée de pouvoir jouer de manière transparente à leurs jeux préférés sur leurs téléphones, tablettes, Chromebooks et PC. De plus, depuis son lancement plus tôt cette année, nous avons fait des progrès significatifs pour atteindre encore plus de joueurs en réduisant les caractéristiques minimales requises pour les PC exécutant Windows 10+ avec une carte graphique intégrée et un processeur 4+ core.

Nous sommes ravis d’étendre notre plate-forme à davantage de marchés pour que les joueurs puissent profiter de leurs jeux préférés sur Google Play. Alors que nous nous dirigeons vers une version complète, nous continuerons d’ajouter de nouvelles fonctionnalités et d’évaluer les commentaires des développeurs et des joueurs. Pour vous inscrire aux annonces futures ou pour accéder à la version bêta aux États-Unis, au Canada, au Mexique, au Brésil, en Indonésie, aux Philippines, en Malaisie, à Singapour, en Corée, à Hong Kong, à Taïwan, en Thaïlande ou en Australie, veuillez vous rendre sur g.co/ googleplaygames. Si vous êtes un développeur de jeux Android et que vous souhaitez en savoir plus sur Google Play Games, veuillez exprimer votre intérêt sur notre site pour développeurs. Nous aurons bientôt plus à partager sur les futures versions bêta et la disponibilité régionale.