Une pénurie mondiale d’hélium inquiète les médecins d’une compression des IRM

En contexte : L’hélium est un élément que la plupart d’entre nous tenons pour acquis. Nous l’utilisons pour faire flotter des ballons d’anniversaire. C’est également un composant de certains appareils électroniques, tels que les disques durs remplis d’hélium. Les machines d’imagerie par résonance magnétique (IRM) utilisent de l’hélium liquide pour les aimants supraconducteurs. Malheureusement, la terre manque de cet élément essentiel.

L’hélium met des milliers d’années à se former dans la terre par désintégration radioactive. Sa petite taille le rend plus léger que l’air, de sorte qu’il s’infiltre lentement à travers la croûte terrestre et s’accumule dans des poches de gaz que nous pouvons forer et puiser. Son temps de gestation extrêmement long le rend pratiquement non renouvelable, de sorte que la terre finira par s’épuiser.

Nous sommes actuellement confrontés à une pénurie mondiale d’hélium. L’usine russe de traitement du gaz naturel Amur, qui fournit environ un tiers de l’hélium mondial, a récemment subi deux incendies, l’un en janvier et l’autre en octobre. Couplé à la guerre en Ukraine et aux embargos commerciaux impliqués, les États-Unis ont peu d’hélium à revendre pour des choses frivoles comme les ballons de fête.

En fait, les fournisseurs ont commencé à rationner le gaz et à réduire la quantité qu’ils vendent aux « clients non prioritaires », a noté NBC News. Le haut de la liste des priorités est l’industrie médicale. Cependant, les médecins craignent toujours que la pénurie ne limite l’un de leurs meilleurs outils pour diagnostiquer les blessures et les maladies internes – l’IRM.

« L’hélium est devenu une grande préoccupation, surtout maintenant avec la situation géopolitique », a déclaré le professeur de radiologie Mahadevappa Mahesh de la John Hopkins School of Medicine.

L’imagerie par résonance magnétique peut fournir aux médecins des rendus détaillés des organes internes et des os que d’autres appareils comme les rayons X ne peuvent pas obtenir. Ces images permettent au personnel médical de tout voir, des tumeurs aux hémorragies internes. Cependant, un appareil d’IRM doit refroidir ses aimants à un niveau proche du zéro absolu (-459,67 °F) pour créer ces images.

Étant donné que l’hélium est l’élément le plus froid sur terre, avec un point d’ébullition de -452 ° F, il est idéal pour refroidir les aimants aux basses températures kelvin nécessaires. Ce refroidissement permet au courant de traverser les électroaimants de l’IRM pratiquement sans résistance, ce qui en fait des supraconducteurs.

La bonne nouvelle est que les appareils d’IRM n’ont besoin d’être remplis que tous les trois à quatre ans. La mauvaise nouvelle, c’est qu’il faut environ 2 000 litres d’hélium liquide pour faire fonctionner une IRM. Jusqu’à présent, les hôpitaux n’ont pas encore eu à réduire les tests d’IRM. Cependant, les prix de l’hélium ont déjà commencé à monter en flèche, ce qui rendra encore plus coûteux un outil de diagnostic déjà coûteux.