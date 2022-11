La fin de House of the Dragon allait être différente de ce que vous avez vu

Nous ne vous disons rien de nouveau si nous vous disons que souvent ce qui est écrit sur papier ne finit pas par se refléter à l’écran. Des scénarios modifiés à la suite de l’improvisation de leurs acteurs (et qui finissent par prendre forme devant la caméra) à des scènes modifiées avant le début du tournage parce qu’il y a eu un tournant de dernière minute.

Changements inévitables dans le tournage

Ces modifications se produisent généralement aussi bien dans les films que dans les séries télévisées et relèvent de la normalité d’un tournage. Dans House of the Dragon même, nous avons déjà entendu parler de moments qui n’étaient pas prévus auparavant et qui, après avoir été vus sur le plateau, sont restés dans la production finale. L’un des plus notoires a été lorsque Daemon a aidé un Viserys malheureux à gravir les escaliers du trône de fer.

Cela s’est produit au chapitre numéro 8, lorsque le roi de Westeros de l’époque est apparu dans la salle du trône pour mettre de l’ordre dans l’agitation montée autour de la régence de Marcadrift. Le Targaryen monte maladroitement les escaliers et à un moment donné trébuche, faisant tomber la couronne de sa tête. Daemon s’approche pour l’aider et se penche pour ramasser la couronne et, une fois assis, la remet sur sa tête. Ce geste final n’était pas dans le scénario : c’était une improvisation de Matt Smith avec Paddy Considine qui dégageait tellement de force à l’écran que le réalisateur a décidé de la quitter quand il l’a vue, devenant en fait l’un des épisodes les plus épiques et les plus commentés. .

D’autres fois, les changements ne sont pas dus à ces moments d’action magiques : ils répondent simplement à des décisions créatives de dernière minute ou même à des événements logistiques imprévus qui imposent des changements. Et c’est justement ce dernier qui semble avoir fait en sorte que la scène finale de 1 × 10 de House of the Dragon ne soit pas comme prévu à l’origine.

La nouvelle de la mort de Lucerys

Passons à la dernière scène du Season Finale. Daemon arrive dans la pièce où Rhaenyra est réunie avec ses alliés, la prend à part près de la cheminée et lui annonce la triste nouvelle de la mort de Lucerys. Après cela, Rhaenyra, qui est sur le dos et pleure, se retourne et « regarde » la caméra, avec une expression de rage claire. C’est la scène que nous avons tous vue mais pas celle qui a été initialement conçue pour ce moment.

Comme révélé les vignettes De l’artiste du storyboard de la série, Adam Pescott, l’idée était que Daemon arrive à la salle du trône de Peyredragon, où Rhaenyra était assise, et après l’avoir approchée et lui avoir dit ce qui s’était passé, Rhaenyra hurlerait de rage et de douleur. Ensuite, il regardait Daemon et ensuite la caméra pour que son visage devienne noir et que celui de son dragon Syrax apparaisse -ici nous vous laissons quelques-unes des captures les plus représentatives, vous les avez toutes sur le compte Instagram de l’artiste- :

Pourquoi la première option a-t-elle été choisie et non la seconde (nettement plus dramatique et impressionnante) ? On ne sait pas avec certitude, bien que le compte Out of context House of the Dragon sur Twitter assure que c’est parce qu’ils n’ont pas eu le temps d’assembler l’ensemble de la salle du trône -c’est celui que vous voyez dans le tweet suivant et dans lequel Daenerys Il s’est assis plusieurs fois.

hors contexte maison du dragon @oochotd Initialement, Daemon allait annoncer la mort de Lucerys à Rhaenyra dans la salle du trône de Dragonstone alors qu’elle était assise sur le trône, mais ils n’ont pas pu construire le décor à temps.

•

La scène supprimée de Syrax émergeant des ténèbres devait suivre et clôturer la saison. #HouseOfTheDragon 31 octobre 2022 • 17:13

Il convient de noter que dans le livre, l’écrivain George RR Martin n’est pas aussi détaillé lorsqu’il raconte ce moment et se limite seulement à indiquer que Rhaenyra s’évanouit en apprenant la nouvelle de la mort de son fils, sans plus de données, de sorte que toute responsabilité créative était entre les mains des producteurs de la série.

Quelle fin aimez-vous le plus ? Celui que vous avez vu ou celui qu’ils avaient prévu à l’origine ?