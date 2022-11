Le week-end d’ouverture de Call of Duty: Modern Warfare II a été le meilleur de l’histoire de la franchise

La vue d’ensemble: un nouveau jeu Call of Duty est toujours l’une des versions les plus vendues chaque année, mais la dernière entrée a battu un record de franchise vieux de dix ans. Les chiffres représentent un revirement positif pour la série après que le match de l’année dernière ait subi une performance commerciale décevante.

Call of Duty: Modern Warfare II a rapporté plus de 800 millions de dollars au cours de ses trois premiers jours sur le marché, plus que tout autre titre dans les 19 ans d’histoire de la franchise. Selon Activision, cette performance bat les numéros de box-office du week-end d’ouverture de films hollywoodiens de renom comme Top Gun: Maverick et Doctor Strange dans le multivers de la folie.

Le précédent détenteur du record de ventes de la franchise était Call of Duty: Modern Warfare 3 de 2011 (la suite de l’original 2009 Modern Warfare 2). Le succès de Modern Warfare II est un revirement après que Call of Duty: Vanguard de l’année dernière n’ait pas réussi à dépasser les ventes de Call of Duty: Black Ops Cold War de 2020.

Vanguard a contribué à ce qu’Activision perde 63 millions d’utilisateurs actifs par mois tout au long de 2021. La société espère que Modern Warfare II et Call of Duty: Warzone 2.0 – la suite de son spin-off gratuit à succès – pourront ramener les joueurs.

Pour ceux qui demandent quelles rumeurs – il y a une rumeur non vérifiée selon laquelle Advanced Warfare 2 de Sledgehammer arrive en 2025. Nous ne pouvons pas du tout le confirmer, et il semble également peu probable qu’Activision ne donne pas au jeu 2024 de Treyarch un cycle de 2 ans. pic.twitter.com/Bm0rnAiznL – CharlieIntel (@charlieINTEL) 5 octobre 2022

Une décision décevante qu’Activision a récemment socket avec Modern Warfare II a été de désactiver le partage familial Steam trois jours seulement après son lancement. Certains joueurs ont exprimé leur mécontentement après avoir acheté le titre à 70 $ dans l’intention de le partager avec des amis proches et des membres de la famille. D’autres soupçonnent que la décision est un geste contre la tricherie.

En ce qui concerne les futurs jeux Call of Duty, de nouveaux rapports cette semaine ont mis fin aux rumeurs selon lesquelles une suite de Call of Duty: Advanced Warfare était en développement, visant une sortie en 2025. Activision a retardé l’entrée qu’il avait l’intention de lancer en 2023, faisant de l’année prochaine le premier sur 20 sans nouveau titre Call of Duty. La société prévoit de combler le vide avec une extension payante de Modern Warfare II.

Le changement pourrait signaler un nouveau rythme standard pour les sorties de la franchise. Activision pourrait commencer à publier des jeux Call of Duty tous les deux ans au lieu d’une fois par an pour faciliter leurs cycles de production notoirement turbulents, ce qui indique qu’il n’y aura pas de nouveau jeu en 2025.

Quoi qu’il arrive, Microsoft a promis que si son accord d’achat d’Activision était conclu, les futures entrées seraient toujours publiées sur PlayStation dans un avenir prévisible. Microsoft l’a déclaré à plusieurs reprises en réponse à l’alarme de Sony concernant l’acquisition, qui fait l’objet d’un test minutieux de la part des régulateurs britanniques, américains et européens.