Les Sims 5 ont déjà été piratés, mais ne vous attendez pas à grand-chose

Nous savions que le développement sur Les Sims 5 était en cours, mais ce à quoi nous ne nous attendions pas, c’est que nous verrions une version crackée du jeu si tôt. Et oui, même sans être terminé, sans se lancer dans les stores et sans pratiquement rien connaître du jeu, il y a déjà une version piratée des Sims 5 qui circule dans les profondeurs d’internet. Mais qu’est-ce que c’est exactement ?

Une bêta publique involontaire

Quand EA a parlé de la prochaine génération de ses Sims, il a annoncé qu’il lancerait une phase de test afin que quelques privilégiés puissent essayer les premiers pinceaux du jeu avec l’idée de tester, d’agir en tant que bêta-testeurs et de partager des impressions pour continuer. façonner les intentions du jeu.

Mais bien sûr, pensiez-vous vraiment que seuls quelques-uns allaient pouvoir tester cette bêta ? Cette décision n’a pas plu à certains justiciers, qui ont décidé de pirater la bêta pour obtenir un accès illimité au test afin que quiconque le souhaite puisse essayer Les Sims 5.

Que s’est-il passé?

Le piratage a été plus une promenade dans le parc. Apparemment, étant une version bêta, le programme ne dispose d’aucun type de cryptage, de sorte que les pirates se sont limités à accéder au générateur de jetons Denuvo pour obtenir autant d’accès qu’ils le souhaitaient. De cette façon, vous avez accès aux clés qui ouvrent la porte des Sims 5, et il n’est pas nécessaire de remplir les formulaires de demande qu’EA se charge de superviser.

Avec un accès garanti, un autre problème serait de se connecter aux serveurs d’EA, mais il semble qu’ils aient également résolu ce problème, puisqu’il leur suffisait de se connecter aux serveurs P2P pour que tout fonctionne correctement.

oublier de jouer

C’est une chose de montrer que le jeu est cracké et qu’un accès illimité peut être donné et une autre est de permettre à tout le monde de jouer. Pour le moment, il n’y a aucune information à ce sujet, car Insider Gaming a demandé aux pirates s’ils donneraient un accès général à tous ceux qui téléchargent le crack, et pour le moment ils sont restés complètement silencieux, donc rien n’indique que le jeu sera accessible à tous. Donc pour l’instant, vous allez devoir vous en tenir aux Sims 4 et aux meilleurs mods.

Quand est-ce que Les Sims 5 sort ?

Comme nous le disions au début de cet article, le jeu est toujours en développement et il n’y a toujours pas de date officielle qui nous permette d’avoir une idée du moment où nous pourrons nous mettre au travail avec notre famille de sims. On ne sait pas non plus quel moteur graphique il emportera, car si la version bêta est basée sur Unreal Engine, il n’est pas tout à fait clair si la version finale sera basée sur Unreal Engine 5, quelque chose qui pourrait apporter beaucoup de réalisme et de détails à vos décorations d’intérieur. Et il n’y a rien de tel que d’avoir une chambre bien décorée, même si avec tant de détails on peut même voir la poussière, donc on ne sait pas ce qui est pire.