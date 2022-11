Voici Paralives, le jeu vidéo qui veut rivaliser avec Les Sims

Dans Paralives, tout est personnalisable : des couleurs et des textures des meubles de la maison, jusqu’aux parties du corps des personnages créés. Voici tous les détails.

Les Sims sont de retour sur la crête de la vague après l’annonce récente de la maison de logiciels Maxis d’un cinquième chapitre pour l’instant connu sous le nom de Project Rene. Pendant ce temps, le panorama des simulateurs de vie se prépare à accueillir un nouveau concurrent inédit. Voici Paralives, un jeu vidéo indépendant d’Alex Massé. Tout a commencé en 2018, par la publication sur les réseaux sociaux de « petits prototypes pour montrer de nouvelles idées pour la partie du jeu consacrée à la construction de maisons, qui a toujours été ma préférée dans Les Sims », a déclaré Massé pour Polygon. D’où l’idée d’un tel titre similaire, mais avec ses caractéristiques particulières.

Dans Paralives, tout est personnalisable : des couleurs et des textures des meubles de la maison, jusqu’aux parties du corps des personnages créés. Un aspect qui sera également repris par le futur Les Sims 5 Projet Rene. « Pour Paralives, nous voulions offrir un haut niveau de personnalisation car nous pensons que c’est vraiment important pour la création de jeux et, en tant que joueurs, nous sommes ravis de voir que Project René évolue également dans cette direction », a déclaré Massé. De plus, le jeu mettra l’accent sur les différentes possibilités d’interaction pour le quotidien des personnages créés. Voici ce que dit spécifiquement la page officielle de Paralives : « Le jeu propose des outils de construction innovants, faciles à utiliser mais puissants pour les constructeurs avancés. Le mode simulation permet aux joueurs d’explorer une ville pleine d’événements, de personnes à rencontrer et de moyens de faire évoluer leur Parafolk et vivre une vie heureuse (ou pas, s’ils le souhaitent) ! ».

Les utilisateurs envers Paralives ont été immédiatement enthousiasmés. Un retour incroyablement positif qui a incité Massé à rechercher des financements sur Patreon, une plateforme de financement participatif largement utilisée par les créateurs de contenu et autres. Le Patreon de Paralives reçoit actuellement 40 000 dollars par mois en dons, ce qui a permis à Massé de démarrer une petite équipe de développement, Paralives Studio, de seulement dix personnes.

Bien que la quantité de ressources disponibles soit très limitée par rapport aux Sims, derrière laquelle on retrouve une équipe historique comme Maxis et un éditeur géant comme Electronic Arts, Paralives semble qualitativement très abouti. Considérant que les différents chapitres des Sims sortent après de longues périodes de temps – Les Sims 4 sont sur le marché depuis près de 10 ans – et nécessitent l’achat de DLC supplémentaires, le projet de Massé peut s’avérer vraiment compétitif. Pour l’instant, il n’y a pas encore de date de sortie précise, mais il est certain que le jeu sera disponible pour PC, Windows et Mac.