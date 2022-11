Xiaomi dévoile un concept de téléphone prenant en charge les objectifs Leica M pleine grandeur

WTF ? ! Alors qu’on dit depuis longtemps que les smartphones phares rendent les appareils photo numériques obsolètes, cette affirmation n’a jamais été aussi vraie qu’avec le Xiaomi 12S Ultra Concept. Le téléphone a la particularité unique de permettre aux utilisateurs de fixer un objectif Leica M interchangeable à l’arrière de l’appareil.

Développé en partenariat avec le géant allemand de l’appareil photo Leica, le Xiaomi 12S Ultra Concept semble à peu près identique au Xiaomi 12S Ultra – il a été créé parallèlement à ce produit phare – mais cette version dispose d’un deuxième capteur d’un pouce de 50,3 mégapixels au milieu du îlot de caméra.

Le capteur supplémentaire, qui est un autre Sony IMX989, est placé sous un morceau circulaire de verre saphir que recouvrent les lentilles amovibles. L’installation de l’un des modules d’objectif Lecia de la série M, qui vont de f/1.4 à f/16, implique de dévisser la bague autour de l’îlot et de la monter via un adaptateur.

Xiaomi écrit que le téléphone 5G sera doté de fonctionnalités telles que la mise au point maximale, les lignes zébrées, l’histogramme et le socket de vue RAW 10 bits.

L’appareil photo ultra-large de 48 mégapixels qui avait été positionné au milieu de l’îlot de caméra a été déplacé dans le même espace qu’occupait le téléobjectif périscopique de 48 mégapixels.

Comme son nom l’indique, le Xiaomi 12S Ultra Concept est toujours un téléphone conceptuel, bien sûr, donc nous ne savons pas s’il arrivera un jour sur le marché – seulement dix unités d’échantillonnage ont été fabriquées – mais la quantité de travail Xiaomi semble avoir mis dans sa conception suggère que la société vise une version grand public finie. Engadget écrit que chaque exemplaire coûte environ 300 000 yuans ou environ 41 210 dollars à fabriquer, alors attendez-vous à ce qu’ils soient chers.

À propos de la chose la plus proche que nous ayons vue de ce concept, ce sont les caméras sans miroir Yongnuo basées sur Android (ci-dessus) qui ne sont disponibles qu’en Chine. Il y avait aussi l’appareil photo Samsung Galaxy et le Samsung Galaxy NX d’il y a de nombreuses années. Il sera intéressant de voir si le Xiaomi 12S Ultra Concept offre un mélange convaincant d’appareil photo numérique haut de gamme et de smartphone.