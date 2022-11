En fuite depuis Twitter, où les utilisateurs qui ne supportent pas Musk se déplacent

Depuis qu’Elon Musk a racheté Twitter, les comptes sur Mastodon se sont multipliés, le réseau social décentralisé où les serveurs sont entre les mains des utilisateurs.

Nous sommes confrontés à l’effet Elon. Le nouveau roi de Twitter pourrait-il générer une migration massive vers Mastodon ? Cela semble difficile mais quelques mouvements ont déjà été enregistrés. Le nombre de comptes Fediverse sur les réseaux sociaux augmente de plus en plus. Qui sait si Musk lorsqu’il a posté le tweet inaugural « l’oiseau a été relâché » a également imaginé la possibilité de s’envoler loin de lui. Mastodon est un site open source décentralisé qui se présente comme une alternative démocratique et gratuite, et ici ces derniers jours de nouveaux comptes ont poussé comme des champignons. Selon le PDG Eugen Rochko, 18 000 personnes se sont inscrites entre le 20 et le 27 octobre. Au 28 octobre, la plateforme atteignait 381 113 utilisateurs actifs. Beaucoup ont utilisé le hashtag #TwitterMigration. Pour l’instant Mastodon ressemble à un Plan B, en attendant des changements radicaux sur le Twitter de Musk.

C’est quoi Mastodonte ?

Mastodon est un lieu numérique décentralisé où les données sont entre les mains des utilisateurs, le flux suit un ordre chronologique, il n’y a pas de suggestions promotionnelles, il ne suit pas une logique de profit et chacun peut choisir les règles de modération qu’il préfère. Il existe depuis près de six ans, mais les projecteurs ne se sont allumés qu’après l’achat de Musk. Il est situé dans le Fediverso (un univers numérique fédéré), où chaque utilisateur peut créer son propre serveur.

N’étant pas centralisé, contrairement à Twitter, chaque serveur d’exploitation a son propre code de conduite. Chacun est donc libre de choisir l’instance (l’espace virtuel) qu’il préfère, avec les règles qui lui semblent les plus proches de sa propre sensibilité, et l’on touche ici à l’essentiel. La future modération de Twitter.

Pourquoi les utilisateurs recherchent-ils un nouveau réseau social ?

L’acquisition de Twitter a été faite au nom de la révolution. Elon Musk veut tout libéraliser. Il entre dans le quartier général avec un évier, licencie les cadres, non seulement cela, il les fait également escorter jusqu’à la sortie et écrit ensuite « l’oiseau est libéré ». Derrière le spectacle, cependant, il y a aussi de la substance. Tout d’abord, Twitter ne sera plus coté en bourse, il deviendra en effet une société privée, et aura moins d’obligations de transparence, comme l’explique le New York Times. Puis Musk s’est autoproclamé absolutiste de la liberté d’expression, et donc la modération sera plus douce, avec la possibilité que d’anciennes connaissances, comme Donald Trump, reviennent également sur le réseau social. Le risque est qu’il devienne un environnement numérique autocratique où les dynamiques féodales, la désinformation et le langage violent sont exaspérés.

Les premiers signes de la dérive de Twitter

Ce ne sont pas que des spéculations. Musk a acheté Twitter et le 29 octobre, l’utilisation d’insultes racistes, misogynes et homophobes a quintuplé sur les réseaux sociaux. Egalement pour tester la fin de la censure libérale sur Twitter. « Je peux librement exprimer à quel point je déteste dans —– s… maintenant, merci Elon », a rapporté The Post.

Le Network Contagion Research Institute, un groupe de recherche qui analyse le contenu des médias sociaux pour prédire les menaces émergentes, a déclaré que les infractions racistes sur Twitter avaient augmenté de près de 500 % dans les 12 heures qui ont immédiatement suivi l’accord de Musk.

C’est aussi pourquoi beaucoup ont rapidement créé un compte Mastodon. Le profil sur Fediverso a déjà été signalé dans la bio de certains profils Twitter. C’est un réseau social qui a encore des défauts, notamment parce qu’il est moins immédiat à utiliser et que la décentralisation pourrait être dispersive mais il pourrait devenir la terre promise pour ceux qui veulent s’éloigner de Twitter. Pour l’instant, la seule véritable révision mise en œuvre sont les ticks bleus payants. Mais il pourrait y en avoir plus. Et il y a ceux qui se préparent.