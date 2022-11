Les Office Insiders peuvent désormais insérer des images depuis Android

Microsoft souhaite rendre l’expérience de création de présentation plus transparente pour ses utilisateurs. Pour ce faire, il a commencé à tester une nouvelle fonctionnalité pour Office Insiders. Cela permettra au groupe d’insérer facilement des images prises à partir de leurs appareils Android dans PowerPoint et Word pour le Web.

Office vous permettra désormais d’insérer des images dans PowerPoint et Word à partir d’Android

Le géant de la technologie vise toujours à brouiller la frontière entre les PC et les appareils portables. À cette fin, la société déploie continuellement des fonctionnalités pour aider les ordinateurs et les téléphones des utilisateurs à se compléter facilement dans l’exécution de tâches spécifiques. Par exemple, le « fonction de point d’accès instantané », récemment publié pour Insiders, permet à un PC de se connecter automatiquement au réseau Wi-Fi du téléphone. En mai, Microsoft a lancé la fonctionnalité Drop, qui vous permet de télécharger des fichiers via une fenêtre de chat dédiée dans Edge. Cela permet d’accéder à vos fichiers dans le navigateur sur n’importe quel appareil. Maintenant, Microsoft lance une nouvelle fonctionnalité dans Word et PowerPoint pour le Web qui rendra le lien entre votre téléphone et votre PC plus utile.

La fonctionnalité se présente sous la forme d’une nouvelle commande dans Word et PowerPoint pour le Web, donnant aux initiés la possibilité de rechercher sur leurs appareils téléphoniques connectés les images qu’ils souhaitent utiliser dans leurs présentations ou documents. Ceci est accessible en allant dans Images in Insert. Cela affichera la nouvelle option « Appareil mobile » dans le menu déroulant.

Veuillez noter, cependant, qu’il y a des exigences pour accéder à la fonctionnalité. Nous devons faire partie du programme Office Insider et avoir un abonnement actif à Microsoft 365. Mais vous devez d’abord lier l’appareil à votre PC via l’application Mobile Link. Où il nous sera demandé de scanner un code QR spécifique. Une fois connecté, cliquez sur le « Appareil mobile » Dans Word et PowerPoint pour le Web, toutes les images disponibles sur votre téléphone vous seront présentées directement.