Le kit de panneau latéral Asrock ajoute un écran intégré au boîtier de votre PC, mais il y a un hic

WTF ? ! Les deuxièmes moniteurs ne sont certainement pas inhabituels, mais Asrock propose une alternative qui a l’air cool et ne nécessite pas d’espace de bureau supplémentaire : un écran de 13,3 pouces qui se fixe à l’intérieur du panneau latéral en verre de votre boîtier PC. Cependant, cela s’accompagne de quelques mises en garde.

momomo_us, le leaker prolifique révélant généralement les derniers GPU et CPU à l’avance, tweeté une image du kit de panneau latéral Asrock. Il s’agit d’un panneau IPS de 13,3 pouces, 16: 9, 60 Hz (300 nits) qui peut se fixer au panneau latéral en verre transparent de la plupart des châssis ATX, mATX et Mini-ITX à l’aide des supports inclus.

Asrock donne quelques suggestions de cas d’utilisation pour son kit : un grand écran pour surveiller le hardware de votre PC, un écran dédié au streaming ou aux messages, ou simplement un deuxième moniteur pour regarder des vidéos.

Si cela ressemble à quelque chose qui vous intéresse, sachez qu’il y a un hic; l’écran utilise un connecteur DisplayPort (eDP) intégré. L’avantage est qu’il peut transporter à la fois l’alimentation et le signal d’affichage numérique, mais le connecteur n’est pas disponible sur les cartes mères de bureau standard ou les cartes graphiques, et il n’y a pas d’adaptateurs de sortie d’affichage disponibles.

Cela indique que la seule façon officielle de faire fonctionner l’écran est de le coupler avec l’une des cartes mères Asrock suivantes, qui disposent du connecteur eDP : Z790 LiveMixer, Z790 Pro RS/D4, Z790M-ITX WiFi, Z790 Steel Legend WiFi, Z790 PG Lightning, Z790 Pro RS ou Z790 PG Lightning/D4. Vous pouvez également le trouver sur le H610M-ITX/eDP et le B650E PG-ITX WiFi.

En supposant que vous ayez un mobo compatible, l’écran semble être un goût acquis. Ce ne sera pas très utile pour ceux qui gardent leur PC sur le sol plutôt qu’à côté d’eux sur leur bureau, et même dans ce cas, vous voudrez peut-être incliner le boîtier pour éviter de tourner constamment la tête. De plus, tous ceux qui aiment montrer leur hardware RVB coûteux seront déçus. Nous ne connaissons pas encore le prix non plus.

Si vous voulez une forme d’affichage intégré (certes limité) à l’intérieur de votre PC, envisagez peut-être un refroidisseur AIO avec un panneau LCD sur le bloc CPU comme celui-ci de Corsair.