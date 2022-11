Adidas va créer (enfin !) les chaussures Simpsons que nous voulions tous

Ces dernières années, Adidas s’est beaucoup concentré sur les collaborations avec d’autres franchises. Grâce à cela, la marque de sport nous a surpris avec les produits les plus variés. Il y a quelques jours à peine, Adidas a lancé à la vente de nouvelles chaussures de sa collection Simpsons. Le modèle était un hommage à Marge, et ils sont rapidement devenus viraux car ils avaient un design vraiment créatif. Cependant, nous avions déjà prévu qu’il ne faudrait pas longtemps avant qu’un autre article de la collection ne soit annoncé. Et il en a été ainsi.

Adidas a-t-il écouté les fans ?

La semaine dernière, Adidas présentait son nouveau modèle de sneaker Marge Simpson. Le produit est devenu un phénomène viral car il prenait la partie pour le tout. Au lieu d’être une Adidas Stan Smith avec quelques dessins du personnage, cette fois, toute la chaussure était recouverte de polaire bleue.

Ces baskets amusantes seraient ajoutées au catalogue Adidas x The Simpsons avec McCarten de Ned Flanders, qui sont conçues pour ressembler à des chaussures de bateau. Et nous n’oublions pas l’Adidas Superstar Snowball II, une sneaker des plus curieuses, également recouverte de laine.

Cependant, aussi amusant que soit le lancement des baskets de Marge, Internet était en effervescence avec des commentaires disant qu’il manquait un article de la collection. Avec un produit comme celui de Marge sur la table, il était évident qu’ils auraient dû faire un autre modèle identique, mais en recréant le célèbre mème d’Homère se cachant dans les buissons. Dans les nouvelles dans lesquelles nous avons parlé du modèle de Marge, nous avons beaucoup insisté sur le fait qu’Adidas ne laisserait pas passer l’occasion, et nous avons fait un petit montage de l’apparence de la chaussure. Eh bien, quelques jours seulement après la présentation de la Stan Smith de Marge, Adidas a déjà annoncé la sortie d’un modèle similaire avec le mème Homer.

Adidas va de l’avant et présente le modèle que tout le monde voulait voir

Quelques images de cette nouvelle collaboration entre Adidas et Les Simpson ont déjà été publiées. Dans ce cas, le modèle que nous avons pu voir n’est pas aussi exagéré que celui que nous avions imaginé et recréé par Photoshop.

Le modèle d’Homère sera beaucoup plus sobre. Toute la surface de la chaussure sera blanche, avec quelques détails en vert. Sur la langue, un badge Adidas Stan Smith est clairement visible à côté d’un petit dessin simple du personnage. Tout l’intérieur de la chaussure est blanc, avec la semelle verte.

La partie amusante sera dans le talon. Par rapport au modèle de Marge, la version d’Homer n’aura que l’arrière de la chaussure décoré de laine. Cependant, le design est tel que nous l’avions imaginé, bien qu’avec un vert plus foncé qui convient au design du grand Stan Smith.

Pour l’instant, ces images sont la seule chose que nous ayons de ce modèle. Il est possible que ces chaussures arrivent au store Adidas dans les prochains mois. Cependant, sûrement beaucoup plus tôt, nous pourrons voir plus d’informations sur cette version.