L’hôtel qui ne veut pas apparaître dans Call of Duty coûte 800 euros la nuit

Parmi les nouvelles cartes multijoueurs de Call of Duty : Modern Warfare II, il y a Breenbergh, un hôtel d’Amsterdam qui apparaît entouré de camions de pompiers après une éventuelle attaque terroriste. L’approche est typique d’une carte Call of Duty, où la conception de la carte est parfaite pour un affrontement de deux équipes prêtes à se battre. Mais il semble qu’il y ait quelqu’un qui n’est pas satisfait de la carte.

Mon hôtel n’est pas touché

Le touché n’est autre que le véritable hôtel dont s’inspire la carte. Et c’est que le Breenbergh Hotel n’existe pas, du moins à Amsterdam, mais il existe un bâtiment identique au cœur de la ville qui répond au nom d’Hotel Conservatorium. C’est l’un des hôtels les plus luxueux de la ville, et son attention et son souci du confort de ses clients atteignent une telle ampleur qu’ils ne souhaitent pas voir l’image de l’hôtel être entachée par une œuvre fictive liée au terrorisme.

Et c’est que, comme indiqué dans de Volkskrant, l’hôtel a confirmé qu’il était disposé à intenter une action en justice contre Activision pour avoir utilisé l’image de son hôtel sous un autre nom et, par ailleurs, pour avoir lié le bâtiment à un environnement guerrier où l’utilisation de la violence prime sur tout. Selon le directeur de l’hôtel, « le jeu ne reflète pas nos valeurs fondamentales et nous regrettons notre implication apparente et non désirée ».

Vont-ils effacer la carte ?

Pour le moment, rien n’est clair à ce sujet, et bien que la position de l’hôtel Conservatorium soit claire, on ne sait pas dans quelle mesure Activision pourrait se défendre dans cette affaire. Il est important de mentionner que les œuvres architecturales sont protégées par le droit d’auteur, donc copier la façade du bâtiment et la détruire numériquement pour l’inclure dans un produit commercial pourrait entraîner une sorte de poursuite.

Puis-je dormir à l’hôtel ?

Au milieu de tant d’agitation, ce que vous avez sûrement pensé, c’est que l’hôtel reçoit une magnifique publicité pour se faire connaître. Le problème est que nous craignons que l’utilisateur moyen de Call of Duty ne soit pas exactement un client type du Conservatorium, puisque ses chambres ont un prix moyen de 800 euros la nuit.

Et nous parlons d’un hôtel 5 étoiles situé au cœur d’Amsterdam et qui dispose de tout le confort possible d’un hôtel de ce type. Si l’expérience de dormir une nuit dans leurs chambres ne vous suffit pas, ils ont un pack spécial de 3 nuits en chambre duplex avec petits déjeuners au champagne, spa, tour d’Amsterdam en hélicoptère, tour privé des canaux, personal shopping dans le luxe , cours de yoga privé, visite de trois musées et bien plus encore pour la modique somme de 10 000 euros.