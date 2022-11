Windows 8 : 10 ans d’un « désastre » qui a jeté les bases du Windows moderne

Le 26 octobre 2012, il y a un peu plus de 10 ans, arrivait en magasin Windows 8. Le système d’exploitation conçu par l’équipe de Steven Sinofsky rompait avec tout ce qui avait précédé, recherchant un design moderne au niveau du design et de l’architecture.

Windows 8, malgré un succès limité, a jeté les bases de ce qui allait devenir les systèmes d’exploitation modernes de Microsoft. Maintenant, une décennie plus tard, nous pouvons regarder en arrière et comparer la stratégie de Microsoft avec les mouvements qui ont suivi Windows 10 et Windows 11.

Le point fort de Windows 8 : son optimisation

Windows 8 a été conçu avec une compatibilité maximale avec le matériel d’aujourd’hui. Microsoft n’a pas voulu répéter les erreurs de Windows Vista et, si les ordinateurs disposaient d’un matériel infiniment moins puissant que l’actuel, encore moins les tablettes… Et encore moins les tablettes ARM.

Windows 8 était accompagné de Windows RT, qui partageait le noyau et les processus du système d’exploitation, mais était conçu pour ARM. Il y a 10 ans, cette architecture montrait encore son potentiel sur les téléphones mobiles et commençait à atteindre les tablettes. Par conséquent, Microsoft a dû faire beaucoup d’efforts d’optimisation.

Cette optimisation a non seulement atteint l’utilisation du CPU, mais aussi la section graphique et l’utilisation de la mémoire RAM. Pour donner un exemple, la première Surface RT n’avait que 2 Go de RAM et une carte graphique NVIDIA GeForce ULP intégrée, et l’expérience utilisateur était la plus fluide que nous ayons vue au cours de la dernière décennie.

Si nous traduisons cela à l’architecture d’un ordinateur traditionnel, nous avions des processeurs double cœur avec des graphiques intégrés et des disques durs mécaniques qui déplaçaient tous les processus, animations et applications de Windows 8 sans trop de problème. Quelque chose que nous n’avons pas revu avec Windows 10 ou avec Windows 11, pas même sur du matériel haut de gamme.

Clavier, souris et… écran tactile

L’interface, même si elle était accrocheuse et ressemblait à quelque chose de beaucoup plus moderne que Windows 7, a été vilipendée par les médias, d’abord, et par l’utilisateur moyen de Windows, ensuite. Fondamentalement, parce que l’interface principale était un grand ensemble de tuiles et que le fameux menu Démarrer a tout simplement disparu.

Certes, le menu Démarrer était toujours là, bien que caché dans une barre qui n’était accessible qu’en survolant les coins du côté droit de l’écran. De plus, les applications modernes fonctionnaient en plein écran ou en écran partagé, reléguant le système de fenêtres en arrière-plan.

Bien que cet hybride soit utilisable avec un clavier et une souris, il s’est amélioré à pas de géant avec un écran tactile. Par conséquent, il était courant pour Microsoft de promouvoir Windows 8 avec des équipements tout-en-un, des ordinateurs portables à écran tactile et des tablettes.

En fait, l’ère de Windows 8 a été la plus fructueuse pour les tablettes Windows. Il n’y avait pas quelques fabricants qui ont laissé de côté Android pour utiliser le système d’exploitation de Microsoft comme concurrence pour iOS. Après tout, il avait les applications Win32 habituelles et une interface tactile à des années-lumière d’Android et c’était l’inspiration pour iPadOS des années plus tard.

Le mode tablette de Windows 10 ne suffisait pas

Avec Windows 10, Redmond a décidé de reléguer cette interface en « mode tablette », ce qui était un grand pas en arrière. Si l’on ajoute à cela que le système d’exploitation offrait une expérience améliorable sur le même matériel utilisé par Windows 8, on se retrouve avec la disparition de Windows sur ce segment de marché.

Windows 11, bien qu’il n’ait pas démarré, cherche à améliorer l’expérience tactile avec la mise à jour 22H2. Aussi, ce que Microsoft nous apprend dans le programme Insider nous permet de constater que les tablettes et les convertibles sont à nouveau une priorité pour Microsoft. Cependant, la stratégie n’est pas celle de la casse, mais celle de la transition facile pour l’utilisateur.

Avec Windows 11, Microsoft cherche à introduire progressivement l’expérience tactile, sans augmenter la courbe d’apprentissage ni perturber l’expérience utilisateur. De plus, le matériel actuel n’a rien à voir avec celui de 2012, nous trouvant à un moment où matériel et logiciel peuvent se retrouver pour nous donner cette expérience.

Windows 8 contre Windows RT

Microsoft a également appris des erreurs de Windows RT. L’une des plus grandes erreurs de l’époque était que même si Microsoft vendait Windows 8 et Windows RT comme deux systèmes différents en raison des limitations de ce dernier, l’utilisateur ne le voyait pas de cette façon. C’était une différence insoluble pour l’utilisateur final, qui était incapable de discerner entre les deux versions.

Windows RT, destiné aux tablettes ARM, n’était pas capable d’exécuter des applications Win32, étant limité aux applications modernes du Microsoft Store. Ce magasin d’applications, malgré une bonne poussée initiale avec des applications telles que VLC, Facebook, Twitter… Il a fini par subir les conséquences des changements constants des paradigmes de développement de Microsoft.

Cependant, Windows 10 ARM est venu avec deux nouvelles fonctionnalités très importantes : la possibilité d’installer des applications à partir de n’importe quelle source et l’émulation x86. Depuis, on assiste à un fort attachement à cette architecture, contrairement à l’abandon subi par Windows RT.

Windows 11 a maintenu cet engagement envers ARM, améliorant l’émulation des applications x86, offrant de nouveaux outils de développement pour faciliter la transition vers cette architecture, et avec de nouveaux appareils tels que la Surface Pro 9 5G ou le Windows Developer Kit 2023.

Voulez-vous mettre à niveau ? Ils sont à 14,99 euros

La situation initiale de Windows 8 était très différente de celle de Windows 10. En 2012, lors de la présentation du système, Sinofsky donnait deux chiffres très significatifs : 670 millions de licences Windows 7 vendues et plus de la moitié des entreprises avec leurs équipements mis à niveau vers ce système. Tout cela, après ce que signifiait Windows Vista.

Les entreprises ont toujours été très réticentes à mettre à jour, surtout lorsque cette mise à jour a un coût. Windows Vista n’était qu’une raison de plus pour empêcher l’adoption rapide des nouveaux systèmes d’exploitation Microsoft. Coïncidant avec la fin du cycle de vie de Windows XP, Windows 7 était un candidat de choix pour un déploiement de masse en entreprise.

Par conséquent, Windows 8 est arrivé avec un gros handicap : 670 millions d’appareils avec un support qui s’étendrait jusqu’au 14 janvier 2020. Si l’on ajoute à cela que l’interface utilisateur avait une courbe d’apprentissage plus élevée et qu’en plus, il fallait passer par la case à mettre à jour, le résultat était clair.

Rappelons qu’à cette époque, les utilisateurs devaient débourser 29,99 euros pour mettre à niveau, bien qu’il existait des offres de mise à niveau à 14,99 euros pour ceux qui avaient acheté un nouvel appareil un an avant le lancement. Cependant, Windows 10 est venu gratuitement.

Windows 10 n’est pas seulement gratuit, Microsoft a décidé de le mettre à la disposition des utilisateurs par voie terrestre, maritime ou aérienne. De nombreux utilisateurs de Windows 7 et Windows 8.1 ont vu leur PC se mettre automatiquement à niveau vers Windows 10 et ceux qui ne l’ont pas fait ont été bombardés de messages constants pour publier la mise à niveau.

Il faudrait voir ce qui se serait passé si ceux de Redmond avaient proposé Windows 8 de la même manière : gratuitement et avec des mises à jour via Windows Update. Peut-être que tout aurait été très différent.

Windows 8 a jeté les bases de Windows 10 et Windows 11

Comme nous l’avons dit au début de l’article, Windows 8 a jeté les bases du Windows que nous apprécions aujourd’hui et que nous pouvons voir dès le démarrage de notre ordinateur.

Le BIOS a cessé d’être quelque chose de complètement ancien pour se moderniser avec l’arrivée de l’UEFI et être plus convivial, avec une meilleure interface utilisateur et un meilleur support de la souris. De plus, un démarrage rapide et de nouveaux états d’alimentation du processeur sont arrivés, ce qui a permis à Windows 8 de démarrer en seulement 15 secondes.

Secure Boot a ajouté une nouvelle couche de protection au démarrage et a commencé l’implémentation des modules TPM qui nous ont tant apporté la tête 10 ans plus tard. Au niveau de la sécurité, Windows Defender était préinstallé, nous pouvions donc oublier les légendaires Avira, Avast et compagnie.

Un autre élément qui a survécu à ce jour est le Microsoft Store et, avec lui, les applications modernes fonctionnant dans des conteneurs. Si avec Windows 8, Sinofsky a tout cassé pour passer aux applications métropolitaines (plus tard, UWP), avec Windows 11, l’objectif est de rapprocher le .NET Framework de l’UWP. En d’autres termes, la stratégie est complètement opposée.

Au niveau de l’interface graphique, Windows 8 a introduit de nouveaux éléments pour pratiquement tous les aspects du système d’exploitation. Cependant, Windows 10, au lieu d’offrir un design différent, est devenu un hybride qui mélangeait des éléments des deux systèmes. Avec Windows 11, même si la situation s’est améliorée, on retrouve toujours un bel héritage : voir la boîte de dialogue de copie de fichiers.

Dix ans après…

Maintenant, en repensant à ce que signifiait Windows 8, comment se fait-il que nous mettions la main sur la tête sur les exigences de Windows 11 ? La réponse peut se résumer à un parc informatique très ancien.

Bien que Windows 8 ait introduit UEFI, Secore Boot, TPM… Des éléments nécessaires pour passer à Windows 11, la faible adoption du système a poussé de nombreuses équipes à passer directement de Windows 7 à Windows 10. Comment pourrait-il en être autrement, ces équipes n’avaient pas ces innovations.

Faire comme si Windows 8 n’avait jamais existé n’efface pas la réalité. Cela fait 10 ans qu’il est sorti, et cinq de plus depuis la dernière modification des exigences minimales du système d’exploitation avec Windows Vista. De plus, ce n’est pas parce que ces exigences n’ont pas changé sur le papier que Windows 10 a fourni une expérience acceptable sur ces appareils.

Par conséquent, il est tout à fait normal que Microsoft suive sa feuille de route et ait dû modifier ces exigences à un moment donné. En attendant, nous pouvons continuer à profiter de Windows 10 jusqu’au 14 octobre 2025.