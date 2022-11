Sony aura besoin d’une saison des fêtes monstre – et plus encore – pour atteindre les objectifs de vente de la PS5

La vue d’ensemble : Sony a vendu 3,3 millions de consoles PlayStation 5 au cours du dernier trimestre. C’est le même nombre de systèmes vendus qu’il y a un an, ce qui suggère que les défis de la chaîne d’approvisionnement et les pénuries de stocks qui en résultent ont toujours un impact sur la capacité de Sony à mettre la PlayStation 5 entre les mains des joueurs qui le souhaitent.

Il n’est pas rare qu’une nouvelle console soit difficile à acquérir au lancement ou lors de sa première période de vacances. C’est normal quand il s’agit des cadeaux les plus désirables de la saison. Ce qui est décourageant dans toute cette situation, c’est le fait que les problèmes de stock disparaissent presque toujours après les vacances et certainement l’année suivante.

La PlayStation 5 entame sa troisième saison des fêtes après son lancement en novembre 2020 et les choses ne vont pas beaucoup mieux pour les acheteurs potentiels qui ont patiemment joué le jeu de l’attente.

Une vérification rapide des principaux sites de ventes, notamment GameStop, Best Buy, Target et Walmart, ne révèle aucun inventaire. D’autres sites comme Newegg ont un stock limité, mais vous devez acheter le système dans le cadre d’un combo qui comprend des extras comme des moniteurs de jeu ou des volants de course pour être admissible. La liste d’Amazon indique que le système est disponible uniquement sur invitation.

De nombreux systèmes sont disponibles sur eBay tant que vous êtes prêt à payer une prime importante pour en ramener un à la maison. Les systèmes les plus récemment vendus sur le site d’enchères commandent une prime minimale de 200 $ par rapport au PDSF. Facebook Marketplace et Craigslist pourraient également valoir la peine d’être vérifiés, mais méfiez-vous des escroqueries.

Sony insiste sur le fait que les conditions de fabrication s’améliorent. Dans son rapport trimestriel, la société a déclaré avoir produit plus de 6,5 millions d’unités au cours des trois derniers mois. Au milieu de l’exercice, Sony n’a vendu que 5,7 millions de consoles PlayStation 5, mais a déclaré qu’il visait toujours à dépasser ses prévisions pour l’exercice 22 de 18 millions d’unités vendues. Ils vont avoir besoin d’une saison des fêtes monstre et d’un solide trimestre de suivi pour atteindre cet objectif.