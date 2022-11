Le benchmark PCMark 10 est comme 3DMark mais pour les PC de bureau

PCMark 10 propose un ensemble complet de tests qui couvrent la grande variété de tâches effectuées sur le lieu de travail moderne. Avec des options d’exécution express, étendues et personnalisées pour répondre à vos besoins, PCMark 10 est la référence PC complète pour le bureau moderne et un choix idéal pour les organisations qui achètent des PC en gros volumes.

Facile à utiliser

PCMark 10 est facile à installer et à exécuter, aucune configuration compliquée n’est requise. Exécutez le benchmark principal et vous obtiendrez un score PCMark 10 que vous pourrez utiliser pour comparer les systèmes. PCMark 10 mesure les performances globales du système pour le travail de bureau moderne à l’aide de tests basés sur des applications et des activités réelles. Il existe des options d’exécution étendues, express et personnalisées pour explorer d’autres aspects des performances si nécessaire.

Rapide et efficace

Avec ses charges de travail nouvelles et améliorées, le benchmark principal PCMark 10 prend moins de la moitié du temps du test équivalent dans PCMark 8.

Cliquez simplement sur Exécuter

Dans PCMark 10, vous n’avez plus à choisir entre les modes d’analyse comparative accéléré et conventionnel utilisés dans PCMark 8.

Rapports à plusieurs niveaux

Chaque exécution de benchmark produit un score de benchmark de haut niveau, des scores de groupe de test de niveau intermédiaire et des scores de charge de travail de bas niveau.

Nouveau mais familier

PCMark 10 partage le même style d’interface utilisateur que 3DMark et VRMark. Avec sa mise en page familière, il est facile de commencer l’analyse comparative avec PCMark 10.

Quoi de neuf

Il s’agit d’une mise à jour mineure. Les scores de référence ne sont pas affectés.

Fixé