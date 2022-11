Vos écouteurs Sony bénéficient d’une fonctionnalité tant attendue avec cette mise à jour

Sony a inclus dans sa dernière mise à jour une fonctionnalité qui aurait dû être présente lors du lancement de son WF-1000XM4 et de tous les modèles LinkBuds. Et c’est que la possibilité de connecter deux appareils simultanément était quelque chose qui jusqu’à présent était limité pour le plus grand de la famille, mais heureusement, le fabricant a satisfait les utilisateurs. Ils disent mieux vaut tard que jamais, mais ici, Sony n’a pas été tout à fait lent.

La connexion multipoint

Introduite pour la première fois sur le WH-1000XM4, la connexion multipoint est une fonctionnalité qui permet au casque de garder deux profils Bluetooth actifs en même temps. Ainsi, vous pouvez écouter de la musique sur un appareil et recevoir un appel entrant d’un autre sans avoir à connecter et déconnecter les écouteurs d’un appareil à l’autre. Ou utilisez le casque sur la PS5 et répondez aux appels lorsqu’ils arrivent.

Cette gestion simultanée est extrêmement utile pour ceux qui travaillent sur l’ordinateur et reçoivent constamment des appels sur leur téléphone portable, car ils ne sont pas obligés de se passer de l’audio de l’équipe de travail, mais ils n’oublient pas non plus les éventuels appels entrants.

Quels écouteurs Sony vont recevoir la connexion multipoint ?

Dans les prochaines semaines, Sony publiera un firmware officiel pour ses produits qui inclura l’activation de la fonction. Tous les casques du fabricant ne recevront pas la connexion multipoint, nous vous laissons donc les modèles exacts :

WF-1000XM4

LinkBuds (WF-L900)

Écouteurs de liaison S

Ces trois modèles sont ceux qui recevront la fonctionnalité via une mise à jour qui sera publiée dans les prochaines semaines. Les LinkBuds et LinkBuds S auront la mise à jour en novembre, coïncidant approximativement avec le lancement du nouveau LinkBuds S avec Earth Blue, un nouveau modèle bleu qui se caractérise en offrant un corps en résines recyclées à partir de plastique recyclé à partir de canettes de distribution d’eau.

Le modèle le plus haut de gamme, le WF-1000XM4, ne recevra la mise à jour que des semaines plus tard, on ne sait si durant le mois de décembre ou déjà en 2023, puisque Sony ne parle que de « cet hiver ».

Comment mettre à jour le casque

Pour installer la nouvelle mise à jour du système sur votre casque, vous devez utiliser l’application officielle Headphones Connect de Sony. Il s’agit de l’application compatible Android et iOS qui vous permet de régler des paramètres tels que Voice to Chat, le mode de suppression du bruit et le réglage automatique de la suppression du bruit en fonction de l’endroit où nous nous trouvons ou de ce que nous faisons. N’oubliez pas qu’en utilisant cette application vous accédez à toutes les fonctions du produit, et nous pouvons également définir la qualité de diffusion que nous souhaitons obtenir pour réduire la latence du casque.

Lorsque vous connectez le casque, l’application détecte automatiquement la version que vous avez installée et vérifie immédiatement s’il y a un nouveau firmware à installer. Dès que la mise à jour sera disponible, l’application vous proposera de l’installer sur votre appareil, vous n’aurez donc qu’à accepter et le processus commencera immédiatement.

Vous devez garder à l’esprit que ce processus de mise à jour prend beaucoup de temps (parfois 30 à 40 minutes), alors ne le faites pas lorsque vous êtes pressé ou dépendant de votre casque. Laissez-le pour un moment calme où vous n’avez pas besoin d’écouter de la musique.