Une start-up de robotique développe un accessoire de chaussure qui augmente votre vitesse de marche pour courir

TL; DR : Shift Robotics a développé un ensemble d’accessoires pour chaussures appelé « Mookwalkers ». Il s’agit d’une version du 21e siècle du patin à sangle du début du 20e siècle. Contrairement à leurs prédécesseurs anciens ou même modernes, les Moonwalkers utilisent des capteurs, un logiciel d’intelligence artificielle et deux moteurs de 300 watts pour contrôler le freinage et l’accélération, de sorte que tout ce que l’utilisateur a à faire est de marcher. Les patins peuvent augmenter la vitesse de marche normale jusqu’à 250 %.

Le fonctionnement des Moonwalkers est simple. Des capteurs dans chaque patin mesurent la démarche de l’utilisateur. Les algorithmes d’intelligence artificielle intégrés calculent la vitesse et l’accélération du marcheur et ajustent automatiquement la vitesse du moteur de manière fluide, de sorte que le changement ne crée pas de changement d’équilibre. Tout ce que l’utilisateur a à faire pour contrôler la vitesse est de marcher plus vite ou plus lentement pour accélérer ou décélérer.

Chaque Mookwalker a 10 roues en polyuréthane. Les moteurs électriques de chaque patin alimentent huit des roues jusqu’à six miles sur une seule charge (environ une heure). Une paire non motorisée est attachée à un orteil articulé afin que les utilisateurs puissent marcher naturellement – du talon aux orteils – permettant à la partie avant de se plier sur le pas arrière. La charnière agit également comme un interrupteur à bascule pour monter ou descendre les escaliers en toute sécurité.

A l’arrêt, lever le talon indique au logiciel de bloquer les roues. L’utilisateur peut alors avancer sans que les moteurs ne s’enclenchent. Un geste similaire réengage les roues en atteignant le haut (ou le bas) de l’escalier. Cette fonctionnalité pourrait également être utile dans les situations de forte congestion, bien que Shift prétend que le ralentissement de votre démarche devrait ralentir suffisamment les moteurs pour être en sécurité lorsque vous marchez à proximité des autres.

« Notre IA a des temps de réponse instantanés, elle est donc super agile et vous pouvez vous déplacer de manière transparente dans les foules », lit-on dans la FAQ.

Les Moonwalkers viennent avec certaines limitations. Ils n’ont qu’une vitesse maximale de 7 mph, ce qui n’est pas idéal pour courir ou se déplacer plus rapidement, même en descente. Malgré leur « agilité », ils ont encore besoin de temps pour ralentir jusqu’à s’arrêter – à environ trois pieds de la vitesse maximale – les utilisateurs doivent donc planifier à l’avance et commencer à ralentir leur démarche avant de marcher.

Shift a été formé par une équipe d’ingénieurs en robotique de Carnegie Mellon qui ont transformé leurs recherches en une entreprise privée. Le groupe a lancé une campagne Kickstarter dans l’espoir de récolter 90 000 $ pour une première production. Au moment de la publication, le projet avait plus que doublé son objectif – 186 875 $.

Les patins high-tech ne sont pas bon marché non plus. Les « lève-tôt » peuvent marquer une paire avec un don de 999 $ (forfaits de 799 $ et 899 $ épuisés). Shift cherche à facturer environ 1 400 $ sur le marché public. Les supporters de Kickstarter peuvent s’attendre à ce que leurs Moonwalkers soient expédiés en mars prochain.