Rafraîchir la maison avec une pompe à chaleur

Une pompe à chaleur fonctionne sur le même principe qu’un réfrigérateur. Peut-il aussi refroidir une maison ? Après tout, le changement climatique indique plus de journées chaudes en été.

Pour rafraîchir un appartement au lieu de le chauffer, la pompe à chaleur doit inverser le processus. Certaines pompes à chaleur peuvent le faire, tandis que d’autres ne le peuvent pas. Une mise à niveau ultérieure n’est malheureusement pas possible.

Comment refroidit une pompe à chaleur ?

Un fluide caloporteur circule dans la pompe à chaleur. À l’extérieur de la maison, il absorbe la chaleur qu’il restitue au système de chauffage à l’intérieur. Cependant, pour qu’il puisse à nouveau absorber de la chaleur à l’extérieur, il doit être refroidi. Il doit donc perdre plus de chaleur. Cela se fait sur un détendeur qui permet au réfrigérant de s’évaporer. Lors du changement d’état d’agrégation, cette chaleur est perdue.

Le cycle thermique d’un réfrigérateur à compresseur (Image : Wikipedia/Jahobr sous CC0)

Dans le réfrigérateur également, le liquide de refroidissement change deux fois son état d’agrégation. Il y a aussi une vanne ici. L’évaporation et la condensation se produisent simplement à différents endroits. La différence avec la pompe à chaleur est le sens d’écoulement.

Une vanne à quatre voies peut inverser le sens de fonctionnement de la pompe à chaleur

Pour qu’une pompe à chaleur puisse à la fois chauffer et refroidir, il doit y avoir une vanne à quatre voies. Elle est également appelée vanne d’inversion et garantit que le sens de fonctionnement peut être inversé dans la pompe à chaleur. Cependant, une vanne à quatre voies ne peut pas être installée ultérieurement. Les pompes à chaleur correctement équipées coûtent quelques centaines d’euros de plus.

ça dépend aussi des radiateurs

Les radiateurs libèrent la chaleur dans la pièce lors du chauffage. Si le processus est inversé, ils absorbent également la chaleur en été, que la pompe à chaleur transporte ensuite vers l’extérieur. L’efficacité de cette opération dépend en grande partie de la nature du radiateur.

Leur composition a une plus grande influence sur le refroidissement que sur le chauffage en hiver. Ensuite, les petits radiateurs sont également un problème. Cependant, lorsque l’eau qui coule dans les tuyaux devient plus chaude, les grandes pièces avec de petits radiateurs ou les vieux bâtiments avec des pertes de chaleur élevées deviennent également chauds. Seule la consommation électrique de la pompe à chaleur augmente.

L’eau froide dans un petit radiateur refroidit le chat, mais pas une grande pièce (Image : olivierk5/Pixabay)

Cependant, lors du refroidissement d’une maison avec une pompe à chaleur, la température de l’eau en circulation ne peut pas être réduite à volonté. Les petits radiateurs n’absorbent tout simplement pas assez de chaleur. Il est préférable de le faire sur de grandes surfaces.

Le chauffage au sol offre une telle surface. Mais si un liquide de refroidissement très froid y circule, de l’eau pourrait se condenser sur le sol si l’humidité de la pièce est élevée. Cela entraînerait alors de la moisissure et de la pourriture – sous le parquet.

Si de l’eau froide circule dans le chauffage au sol, il y a un risque de formation de moisissures (Image : Viega)

Le chauffage au sol n’est donc pas adapté pour rafraîchir considérablement l’espace de vie en été (par exemple jusqu’à une certaine température très basse). Il peut très bien créer une différence de température modérée entre l’intérieur et l’extérieur (par exemple trois ou quatre degrés), qui est alors perçue comme agréable.

Non seulement la taille du radiateur est importante, mais aussi la taille de la pièce. Dans les bâtiments avec de grandes pièces et de longues lignes, l’eau froide en circulation ne produit généralement pas beaucoup d’effet.

combinaison avec le photovoltaïque

Une pompe à chaleur censée rafraîchir la maison fonctionne principalement en été lorsque le soleil brille. Puisqu’il a besoin d’électricité pour cela, il est logique de le produire vous-même sur le toit – avec un système photovoltaïque.

Le photovoltaïque sur le toit produit ensuite l’électricité nécessaire pour rafraîchir l’appartement.

Cela aide l’environnement ainsi que le compte bancaire. Malheureusement, ce n’est pas si facile en hiver. Lorsque la pompe à chaleur a le plus besoin d’électricité pour le chauffage, le système photovoltaïque en fournit le moins.

Alternative : climatiseurs split

Si vous êtes encore sur le point d’acheter une pompe à chaleur, demandez-vous si vous devriez également l’utiliser pour rafraîchir vos pièces en été. Une vanne à quatre voies doit alors être installée afin de pouvoir inverser le sens d’écoulement du liquide de refroidissement. Vos pièces et vos radiateurs doivent également être adaptés.

Si ces conditions ne sont pas remplies, les climatiseurs split refroidissent mieux votre maison en été. Elles fonctionnent sur le même principe que les pompes à chaleur. Un fluide caloporteur circule également entre deux modules, un à l’intérieur de la maison, un à l’extérieur.

Conclusion : si les conditions sont réunies

Une pompe à chaleur peut non seulement chauffer mais aussi refroidir une maison si une vanne à quatre voies (vanne d’inversion) est installée. De plus, les pièces ne doivent pas être trop grandes et les radiateurs pas trop petits. Incidemment, le type de pompe à chaleur n’a pas d’importance.

Cependant, un climatiseur ne peut pas remplacer la pompe à chaleur, car il ne régule pas l’humidité et n’abaisse pas la température arbitrairement, mais seulement de quelques degrés.

Image en vedette : Sebastian Herrmann/Unsplash