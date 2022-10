Henry Cavill quittera The Witcher après la saison 3, remplacé par Liam Hemsworth

Qu’est-ce qui vient juste de se passer? Voici des nouvelles potentiellement mauvaises pour les fans de l’émission The Witcher, mais de bonnes nouvelles pour ceux qui aiment Superman. Geek God Henry Cavill n’incarnera pas Geralt de Riv dans la quatrième saison de la série Netflix, passant le flambeau à Liam Hemsworth. Il semble que l’acteur n’aura pas le temps de jouer le loup blanc en raison de son retour en tant que The Man of Steel, ou qu’il n’est pas satisfait de la déviation de la série par rapport à son hardware source.

Netflix écrit que même si la troisième saison de The Witcher n’a pas encore débuté, elle a déjà été renouvelée pour une quatrième saison, mais avec un changement important : Henry Cavill démissionne en tant que Geralt pour être remplacé par Liam Hemsworth dans la saison 4.

« Mon voyage en tant que Geralt de Riv a été rempli à la fois de monstres et d’aventures, et hélas, je déposerai mon médaillon et mes épées pour la saison 4 », a déclaré Cavill dans un communiqué. « À ma place, le fantastique M. Liam Hemsworth assumera le rôle du loup blanc. Comme pour le plus grand des personnages littéraires, je passe le flambeau avec révérence pour le temps passé à incarner Geralt et avec enthousiasme pour voir le point de vue de Liam sur ce le plus fascinant et le plus nuancé des hommes. Liam, bon monsieur, ce personnage a une profondeur si merveilleuse pour lui, amusez-vous à plonger et à voir ce que vous pouvez trouver.

Il y a eu beaucoup de réactions négatives de la part des commentateurs Internet en 2018 lorsque Netflix a annoncé que Cavill assumerait le rôle de Geralt dans sa prochaine série Netflix. On a estimé que l’homme de 35 ans était trop jeune pour jouer le chasseur de monstres grisonnant et que quelqu’un comme Mads Mikkelsen serait un meilleur choix. Son test d’écran, complété par une perruque bon marché de style Lord Raiden, n’a pas aidé à convaincre les gens.

Heureusement, Cavill a conquis le cœur des fans de Witcher avec une excellente représentation – son amour des livres et des jeux, et de tout ce qui est ringard, l’a rendu encore plus attachant – il est donc triste d’apprendre qu’il partira avant la saison 4. L’acteur britannique ne semble pas exclure un retour en tant que Geralt à un moment donné, bien que cela semble peu probable.

Il y a un débat sur le départ de Cavill en raison de conflits d’horaire causés par son retour en tant que Superman, ou s’il est lié à des problèmes sur le spectacle lui-même; il y a des rapports que ses auteurs détestent les livres et les jeux.

Henry Cavill combat les show-runners depuis des années et on dirait qu’il a finalement abandonné son combat 😢 pic.twitter.com/2E7nlAKtgK — ariel ‘ (@cursedhat) 29 octobre 2022

Hemsworth dit qu’il est également un fan de Witcher, mais cela n’a pas empêché certains utilisateurs de Twitter d’exprimer leur indignation et leur déception face au départ de Cavill.

Nous attendrons longtemps avant de découvrir si Hemsworth prouve également que les testeurs ont tort. La saison 3, qui met en vedette Cavill, n’arrive pas avant l’été 2023, donc la saison 4 sera probablement là en 2024 au plus tôt.

Dans des nouvelles connexes, Cavill a récemment révélé combien d’heures par jour il aime passer à jouer, la plupart d’entre eux jouant vraisemblablement à Total War: Warhammer 3. Il a également parlé de sa possession de geek préférée.