Quelles différences y a-t-il entre une Story et une Reels Instagram ?

Instagram est l’un des réseaux sociaux les plus performants. Même si de nombreux utilisateurs passent à TikTok, la plate-forme de Meta a toujours une grosse part du gâteau, en plus d’être le réseau de choix des célébrités. Aujourd’hui, nous allons parler d’Instagram Stories et Reels, deux principaux types de publications Instagram, avec des objectifs et des intentions différents.