Geekbench s’est fait avoir : le Ryzen 7 7800X n’existe pas

WTF ? ! Au cours des derniers jours, le microcosme du hardware informatique d’Internet a été inondé de théories sur un AMD Ryzen 7 7800X qui est apparu dans la base de données Geekbench le 27 octobre. Il n’avait été vu, entendu ou répandu nulle part auparavant, ce qui est presque sans précédent. AMD avait-il vraiment créé un processeur Zen 4 à 10 cœurs sans que personne ne le sache ?

Non. Chips and Cheese est devenu propre. Ils ont trompé Geekbench avec un faux nom en usurpant le CPUID sur ce qui était en fait un système Ryzen 9 7950X. Ils ont également désactivé six cœurs et réduit la fréquence d’overdrive boost de précision de 350 MHz pour lui donner l’apparence (et la performance !) d’un juste milieu entre les très réels 7700X et 7900X. Je me demande ce que les ingénieurs d’AMD ont pensé lorsqu’ils ont vu le processeur « qui a fui ».

L’équipe Chips and Cheese a admis avoir changé le nom du processeur avec un outil d’analyse comparative interne conçu à l’origine pour trouver les bottleneck (goulots d’étranglement) dans la conception du processeur. Il a été disponible sur GitHub tout ce temps et l’est toujours, donc si vous voulez faire une farce similaire, marquez-nous sur Twitter quand vous le faites. Voici quelques processeurs amusants et bien réels qui sont apparus dans la base de données Geekbench cette semaine.

L’outil de Chips and Cheese, appelé PMCReader, abuse de la façon dont les outils d’analyse comparative comme Geekbench lisent le nom d’un processeur sur les systèmes AMD. Le CPUID pour les processeurs AMD est stocké sur six MSR (Model Specific Registers) qui peuvent chacun contenir huit caractères ASCII (donc pas d’emoji, malheureusement). Les programmes peuvent lire le CPUID en accédant à ces six registres. Ces MSR sont accessibles au public dans les documents PPR (Processor Programming Reference) d’AMD, qui expliquent que le BIOS les définit au démarrage.

Certains processeurs AMD aussi anciens que Bulldozer leur permettent d’être écrits de manière arbitraire, bien que certaines architectures acceptent mieux les changements de nom que d’autres. Certains MSR peuvent être modifiés ultérieurement par des programmes disposant de privilèges d’administrateur, y compris ces six registres. Avec PMCReader, vous pouvez donner à votre CPU n’importe quel nom avec jusqu’à 47 caractères : consultez l’exemple hilarant de Chips and Cheese ci-dessous.

Chips and Cheese dit que leur outil peut tromper Geekbench, Cinebench, AIDA64, HWMonitor, le Blender Benchmark et presque tout ce qu’ils ont testé. Jusqu’à présent, les seules exceptions à la règle ont été HWiNFO et BenchMate (qui emprunte les outils de HWiNFO) car ils se procurent le CPUID à un niveau plus fondamental, un peu comme le fait le BIOS.

Il est en fait possible d’usurper ces outils de référence depuis longtemps avec plus que de simples noms idiots. Les logiciels de virtualisation tels que VMWare ou les processeurs de fabricants non majeurs peuvent falsifier le modèle, la famille, le pas à pas et le fabricant du processeur si vous disposez de l’expertise requise. Cependant, avec PMCReader, n’importe qui peut changer le CPUID sur un processeur AMD. À partir de maintenant, il sera difficile de dire si un résultat de référence divulgué à partir d’une base de données en ligne est réel – ce qui ajoute au plaisir si vous me le demandez.