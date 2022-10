La nouvelle application Photos arrive sur Windows 11

Un peu plus d’un mois de tests Windows Insider a nécessité que la nouvelle application Photos atteigne officiellement Windows 11. Microsoft a écouté les critiques des utilisateurs et nous a fourni une application Photos qui dépasse de loin son prédécesseur en termes d’optimisation et de rapidité. Vous pouvez maintenant le télécharger en cliquant sur « Vérifier les mises à jour » depuis le Microsoft Store !

L’application Photos que Windows 11 mérite

L’application Windows 10 et Windows 11 Photos a été fortement critiquée au fil des ans (et à juste titre). Ses performances étaient médiocres, il y avait de nombreuses fuites de mémoire et l’application semblait trop lourde même lorsqu’elle était utilisée comme simple visionneuse de photos.

Microsoft a bien tenu compte de nos suggestions d’utilisateurs et a décidé de faire table rase. Ils n’essaieraient pas de réparer l’application Photos classique, mais d’en créer une nouvelle. Cette application est désormais disponible et parmi ses principales fonctionnalités on peut souligner :

Performances et fluidité améliorées. La nouvelle application Photos prend moins de place et est beaucoup plus rapide que son prédécesseur.

Synchronisation avec iCloud et OneDrive.

Possibilité d’afficher plusieurs photos en même temps dans la vue galerie et d’afficher les photos en plein écran.

Éditeur de photos avec filtres.

Il faut savoir que, pour être plus légère, la nouvelle application Photos s’est débarrassée de l’éditeur vidéo que l’on retrouvait dans l’ancienne. Dans cette situation, Microsoft nous propose deux options :