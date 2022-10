Le terrifiant jeu de séquences trouvées Unreal 5 a l’air si réel que vous aurez des cauchemars

Huer! Chaque Halloween, je me retrouve à chercher un jeu effrayant à jouer. Je ne sais pas pourquoi parce qu’à chaque fois que j’en tombe sur un, je ne peux pas aller loin avant de m’effondrer. Alien Isolation, Outlast et Resident Evil 7 VR ne sont que quelques-uns, mais ma tradition d’Halloween remonte à Silent Hill et ses maudits bébés diaboliques.

En cherchant le refroidisseur d’os de cette année, Zack Zwiezen de Kotaku m’a fait découvrir un petit projet indépendant auquel je veux absolument jouer, mais en même temps, je ne veux pas m’en approcher. Vous pouvez voir pourquoi dans la bande-annonce ci-dessous qui a fait ses débuts mardi.

Le jeu est Paranormal Tales, ou PT en abrégé, d’un studio appelé Horror Cam Committee. Les deux développeurs se sont inspirés de PT, la légendaire « démo Silent Hills » sur laquelle personne ne peut plus mettre la main, donc le nom n’est probablement pas une coïncidence. Il y a aussi une influence claire du genre found footage des films d’horreur.

En fait, toute la prémisse du jeu est d’explorer les environnements à partir de vidéos enregistrées par des personnes avant qu’elles ne soient « perdues » et qu’elles ne soient plus jamais entendues. Votre objectif est de reconstituer les images trouvées et de survivre. Les développeurs ont pris l’habitude de l’appeler « bodycam-style », inventant peut-être un tout nouveau genre.

Le jeu se déroule en chapitres, chacun étant un fichier de séquences trouvées et une trame de fond différents. La vue à la première personne crée un sentiment de stress lorsque vous trébuchez à la place de quelqu’un d’autre.

La vue fish-eye flottante fournie par la caméra corporelle peut être un peu troublante pour ceux qui sont sujets au mal des transports, mais Horror Cam Committee dit qu’il envisage d’ajouter quelques options pour aider à atténuer cela. Cependant, il souligne également qu’une partie de l’objectif du jeu est de sortir les joueurs de leur zone de confort.

« [The game] se sent complètement terrifiant, presque claustrophobe, et donne une tournure intéressante à l’horreur », déclare le développeur dans sa FAQ.

Les joueurs doivent être préparés aux sauts effrayants, à l’anxiété, aux dépressions nerveuses et peut-être aux araignées.

« Ne jouez pas si vous avez peur du noir, des fantômes, des sauts effrayants et de l’horreur en général », prévient le développeur.

La chose la plus frappante à propos de ce jeu est son réalisme. Il est construit sur Unreal Engine 5, et parfois vous ne pouvez pas dire si ce que vous regardez est le moteur de jeu ou une vidéo YouTube. D’autres ont fait des choses incroyablement réalistes avec UE5, mais rien d’aussi effrayant.

Malheureusement, la seule chose que Horror Cam Committee a préparée pour Halloween est la bande-annonce et quelques captures d’écran. La page Steam de Paranormal Tales contient un lien « liste de souhaits (si vous osez) », mais il n’y a même pas encore de vague fenêtre de publication.

C’est dommage. Je suppose que je suis toujours à la recherche d’un jeu trop effrayant pour jouer cet Halloween. Je connais et j’ai joué la plupart des entrées grand public. Si vous voulez aider, envoyez-moi quelques suggestions dans les commentaires – le plus obscur, le mieux c’est.