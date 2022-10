Un mème Homer Simpson deviendra une chaussure

B/R Kiks a posté sur les réseaux sociaux les images de la prochaine Stan Smith née de la collaboration avec les Simpson, on ne sait pas encore combien elle coûtera et quand elle arrivera.

Ces mois n’ont pas été faciles pour Adidas. Il a mis fin à son partenariat avec Kanye West, et il a perdu 250 millions de dollars avec lui, les marges bénéficiaires en pâtissent et les stocks s’accumulent dans les entrepôts en raison du ralentissement de la demande des consommateurs. Et en bourse les choses ne vont pas tellement mieux : en juillet 2021 une action Adidas se négociait sur le marché à environ 300 euros, maintenant elle en vaut moins de 100. Mais désormais l’entreprise parie sur un nouveau témoignage : Les Simpsons.

Un persistant qui a fait école. Iconiques, irrévérencieuses, elles sont la nouvelle collaboration Superstar. Plus tôt ce mois-ci, une photo de la chaussure de Marge a été publiée, un nuage de poils de fourrure synthétique bleu couvrant toute la surface, avec des graphismes latéraux. Aujourd’hui, 28 octobre, la page B/R de Kiks a tweeté : « La nouvelle adidas Stan Smith » Homer Simpson « peut être vue en détail ci-dessous. Pour le moment, aucune date de sortie n’a encore été révélée, pour l’instant, asseyez-vous et attendez plus de détails. »

La Stan Smith comme base, avec le retour des couleurs fondamentales. Du blanc, du blanc cassé et des touches de vert qui apparaissent sur la languette et au dessus du talon. Ici, Homer Simpson apparaît avec son visage dépassant du buisson vert fait, également dans ce cas, avec de la fourrure synthétique. Sur le côté se trouve l’inscription dorée « Homer Simpson ». Rien d’autre n’est connu, ni le prix ni quand ils sortiront.

L’histoire du mème d’Homère

Ce n’est pas n’importe quelle image qu’Adidas a choisie, mais un mème qui a marqué le Web, a survécu pendant des années et revient toujours. Tout commence par « Homer Loves Flanders », dans cet épisode une relation inhabituelle s’établit entre Homer et son voisin, Ned Flanders, lui donne deux billets pour le match de football, et tout d’un coup il ne le déteste plus. En effet, Homer commence à se comporter de manière obsessionnelle, et commence à le hanter en imitant le T-1000, l’androïde Terminator.

À un moment donné, Ned essaie de le repousser en jouant dans la cour avec ses enfants, et lui, à l’envers, disparaît dans la brousse (imitant toujours Terminator 2). Non seulement cela, dans le dernier épisode de la 30ème saison, « La Fille du bus » joue sur l’effet « méta ». Homer envoie le mème de lui-même à sa fille Lisa. Ainsi brise le quatrième mur.

Les collaborations d’Adidas

Ce n’est pas une première expérience. Adidas est célèbre pour relancer les baskets basées sur les tendances populaires, les séries, les dessins animés. Il l’avait déjà fait avec Game Of Thrones, six versions différentes de baskets qui reprenaient les couleurs, les caractéristiques, les détails, des héros et des méchants de la série. Avec South Park, quand il a retravaillé les Campus 8o pour les faire ressembler à Towelie, le séchoir qui marche, parle et se drogue. Et aussi avec Pokémon, en appliquant, sur le dessus de la chaussure blanche classique, un Pikachu 8 bits sur les côtés. Et ce n’est même pas la première fois avec les Simpsons, en janvier 2021 il présentait la sneaker inspirée du Krusty Burger, la célèbre chaîne de restauration rapide de Springfield.