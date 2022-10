Banques, fonds et princes saoudiens : d’où vient l’argent que Musk a acheté sur Twitter ?

Avec l’acquisition de Twitter, l’homme le plus riche du monde est officiellement entré sur le marché des réseaux sociaux.

Elon Musk est l’homme le plus riche du monde. Pour être tout à fait juste, il est l’homme avec la plus grande fortune estimée au monde : au moment d’écrire ces lignes, Forbes fixe la valeur de ses actifs (en croissance) à 221,5 milliards de dollars. Presque le double de celui de Jeff Bezos qui avec ses 134 milliards de dollars regarde Musk de la troisième marche du podium. Entre eux se trouve Bernard Arnault. Cependant, tout cet argent n’est pas qu’un numéro sur un compte courant, il est réparti en actifs, en fonds et surtout en actions.

Elon Musk a dû débourser 44 milliards de dollars pour acheter Twitter, et pour le mettre en place, il ne s’est pas contenté de le virer depuis l’application de sa banque. Derrière son opération, il y a des investisseurs privés, des banques d’investissement et des fonds d’investissement qui ont décidé de couvrir l’acquisition du réseau social. Musk n’est alors pas parti de zéro dans son ascension. Au 4 avril 2022, il avait déjà investi trois milliards de dollars pour acheter 9,2 % des actions de Twitter.

Banques et fonds d’investissement

La première partie des fonds nécessaires à l’acquisition est couverte par les prêts accordés par les banques. De nombreuses entreprises du secteur ont décidé de soutenir Musk. La première est Morgan Stanley, l’une des plus grandes banques d’investissement des États-Unis avec une capitalisation boursière de 138,53 milliards de dollars. De là seulement vient 3,5 milliards de dollars.

Outre Morgan Stanley, Bank of America est également arrivée des Etats-Unis, qui peut compter sur une capitalisation boursière de 287,84 milliards de dollars. Mais l’argent ne vient pas seulement des États-Unis. L’accord comprend également deux banques japonaises : UFJ Financial Group et Mizuho, ​​le britannique Barclays et les français Société Générale et BNP Paribas. Au total, les prêts bancaires totalisent environ 13 milliards de dollars.

Une fois le chapitre des banques fermé, le chapitre des fonds d’investissement s’ouvre. De là vient un total de 7 milliards de dollars d’investissements. Au premier rang se trouve Larry Ellison, co-fondateur d’Oracle, qui a décidé de miser un milliard de dollars sur l’ensemble de l’opération. Comme lui aussi Qatar Holding, lié au fonds souverain du Qatar. Al Jazeera a ensuite expliqué que le prince Alwaleed bin Talal, le prince d’Arabie saoudite qui était l’un des plus gros actionnaires de Twitter avant que Musk ne commence la prise de contrôle, a également participé à toute l’opération. Lui seul a transféré environ 35 millions d’actions du réseau social au fondateur de Tesla.

Les frais payés par Musk

Une part de l’accord a été payée par Musk lui-même. Au cours des derniers mois, deux opérations financières de l’entrepreneur ont attiré l’attention de la Securities and Exchange Commission (SEC). Le premier remonte au mois d’août dernier, l’autre est plus récent et s’est terminé en avril. Dans ces accords, Musk a vendu des actions de Tesla, la société de voitures électriques a conduit son ascension en tant que personne la plus riche du monde. Le premier bloc de ventes lui a permis de rapporter 8,4 milliards de dollars, le second à 6,8 milliards de dollars. Tesla est le joyau le plus brillant de la constellation Musk. Malgré la baisse du mois dernier, ses actions se négocient à environ 225 dollars et ont une capitalisation boursière de 705,31 milliards de dollars.