Call of Duty arrive-t-il sur Nintendo Switch ?

Ce début d’année 2022 a été marqué par le rachat brutal d’Activision Blizzard par Microsoft. L’achat du millionnaire a donné beaucoup à dire, et pendant un certain temps, les fans de Call of Duty ont envisagé la possibilité que leur titre préféré soit exclu de PlayStation pour toujours. Ce problème semble avoir été résolu au cours du premier trimestre de l’année, mais le melon a récemment rouvert. Pour cette raison, Phil Spencer a voulu clore un peu la polémique, laissant tomber qu’on verrait bientôt le même Call of Duty sur Nintendo Switch.

Les autorités ne quittent pas des yeux Microsoft pour le rachat d’Activision

Microsoft a dépensé 68,7 milliards de dollars en janvier pour acquérir Activision Blizzard, et espérons qu’ils auront économisé une somme similaire pour les avocats. Dès que Microsoft a repris le studio – dont on se souvient qu’il s’agit de l’une des plus grandes sociétés de jeux vidéo au monde – il a été dit que l’objectif de Microsoft avec cette décision était d’exclure la concurrence.

Microsoft s’en est plutôt bien tiré. Ils ont fait des déclarations publiques indiquant qu’ils n’avaient pas l’intention d’exclure les joueurs de Sony. Cependant, pour certaines agences antitrust, l’excuse de Microsoft n’a pas fait son chemin. Début septembre, l’Autorité britannique de la concurrence et des marchés a décidé de relever le niveau de l’enquête sur cet achat. Selon cet organisme, l’objectif de Spencer avec ce mouvement n’est autre que de réduire la capacité concurrentielle de Sony, son principal rival.

Spencer ne veut pas bouger : Call of Duty pour tout le monde

Le PDG de Microsoft Gaming n’est pas du tout intéressé à ce que ce type d’enquête aille plus loin. Dans des déclarations récentes pour WSJ Tech Live, un événement technologique en direct organisé par le Wall Street Journal, le manager a profité du moment pour envoyer un message de calme sur la franchise Call of Duty.

Spencer a déclaré que le succès de Call of Duty est dû à sa nature multiplateforme. Dans sa présentation, il a fait valoir que le fait que le jeu vidéo soit à la fois sur Xbox et PlayStation est bon à la fois pour l’IP et pour Microsoft lui-même. Et, profitant de l’attraction, Spencer a laissé entendre que Call of Duty pourrait arriver sur Nintendo Switch :

« Quand je pense à nos plans… J’adorerais voir Call of Duty sur le Switch. J’aimerais beaucoup le voir. J’adorerais voir le jeu sur de nombreux écrans différents. »

CoD sur Switch : un challenge technique

Que Spencer fantasme sur la possibilité que Call of Duty arrive sur Nintendo Switch est certainement une bonne nouvelle. Avec un commentaire comme celui-là, il y a peut-être déjà une petite équipe de développement qui étudie comment apporter le titre à la console hybride de Nintendo.

Mais ne vous méprenez pas. La Switch a toujours ses faiblesses. Au niveau graphique, la console portable n’a rien d’étonnant, malgré le fait qu’on a déjà pu voir des portages vraiment bien ficelés pour cette console, comme c’est le cas avec The Witcher 3 : Wild Hunt, Crysis Remastered ou le plus récent NieR Automates. Accepterait-on de jouer à un CoD avec des textures basses afin d’avoir une fréquence d’images décente ? Spencer atteindra-t-il son objectif ou devra-t-il ignorer un marché de plus de 100 millions de consoles ?