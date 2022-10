Elon Musk a officiellement racheté Twitter, tous les hauts dirigeants licenciés : « Maintenant, ce réseau social est gratuit »

La route était balisée. Alors qu’en Italie il était 3 heures du matin, la dernière confirmation est arrivée : désormais Twitter appartient à l’homme le plus riche du monde.

Elon Musk a racheté Twitter pour 44 milliards de dollars. La nouvelle officielle est arrivée en fin de journée, alors qu’en Californie il était environ 18 heures et qu’en Italie il était déjà tard dans la nuit. L’homme à la plus grosse fortune du monde a une nouvelle entreprise dans son portefeuille qui lui permet d’aborder un terrain encore inexploré pour son business : les réseaux sociaux. Pas plus tard qu’hier, il est passé devant le siège social de la société à San Francisco avec un évier à la main (l’un de ses nombreux jeux de mots) et a changé sa biographie Twitter en « Chief Twit ».

L’expulsion du top management de l’entreprise

Le premier acte officiel de l’ère Musk était une purge. Le fondateur de Tesla et SpaceX a anéanti la plupart des cadres supérieurs de l’entreprise. La première tête soufflée est celle du PDG Parag Agrawal, le successeur de Jack Dorsey, puis celle du CFO Ned Segal, du Policy Chief Vijaya Gadde, du General Counsel Sean Edgett ou encore du Chief Customer Officer Sarah Personette sortis de son bureau. Selon Bloomberg, certains auraient également été escortés hors de l’entreprise.

Selon les informations rapportées par Insider, tous avaient une indemnité de départ décente. Agrawal a été payé 38,7 millions de dollars, Segal 25,4 millions de dollars, Gadde 12,5 millions de dollars et Personette 11,2 millions de dollars. Pour certains la route était balisée, tandis que d’autres avaient tenté de se montrer bien disposés pour l’arrivée d’Elon Musk. Dans les dernières heures, Personette avait relancé un tweet de Musk écrivant : « J’ai eu une super discussion avec Musk hier soir ! Maintenant, regardons vers l’avenir ! ».

Le dernier tweet de Musk

L’avenir du réseau social n’est pas clair. Difficile de prédire ce que Musk veut faire. Le Washington Post avait publié des avances sur un plan de licenciement de 75% des employés, rumeurs démenties par la suite. Ces derniers jours, Musk s’était dit prêt à créer X, « l’appli de tout », une super plateforme pleine de services sur le modèle du WeChat chinois. Pour l’instant Musk n’a publié qu’un seul tweet, évidemment devenu viral : « L’oiseau est libre ».