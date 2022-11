Prix cassés sur les aspirateurs robot/laveur ILIFE pour le 11.11 🔥

Si vous recherchez un bon plan sur un appareil permettant de laver efficacement votre sol, vous ne pouvez pas mieux tomber. À l’occasion de la fête des célibataires, la marque ILIFE casse littéralement le prix de ses produits ménagers du 01/11 au 11/11 ! Dans cet article nous allons vous présenter ILIFE Shinebot W455, un robot laveur de sol automatique, ainsi que le F100 un aspirateur nettoyeur tout en un, c’est parti !

Fondé en 2010, ILIFE est devenu un fabricant et un innovateur de premier plan au niveau mondial, spécialisé dans les aspirateurs robots, les machines à laver le sol, les aspirateurs à main et autres appareils de nettoyage ménager de qualité supérieure, qui s’engage à créer une vie plus simple, plus facile et plus intelligente pour des millions de familles dans le monde entier. Pour plus d’informations, veuillez consulter : https://www.iliferobot.com

Lavez vos sols automatiquement avec le robot ILIFE Shinebot W455

Si vous avez besoin d’un robot nettoyeur de sol efficace et pas cher, vous êtes au bon moment au bon endroit. Pour ce 11.11 la marque offre une remise très importante de 50% sur le robot ILIFE W455 que nous avons précédemment testé. Ce robot nettoyeur de sol peut pulvériser, frotter, aspirer et gratter en une seule fois, ce qui est idéal pour nettoyer les bois durs, les carreaux et autres sols solides. Il est doté d’un système de navigation Panoview amélioré, d’une application de contrôle, et permet de délimiter des zones interdites.

Le ILIFE W455 est conçu pour le nettoyage à sec et humide. L’appareil est équipé de deux réservoirs d’eau propre et sale d’un volume de 0,85 et 0,9 litre, respectivement.

Grâce au système de nettoyage TidalPower et à la technologie de séparation de l’eau propre/sale, le robot nettoyeur peut éliminer la saleté tenace, y compris les taches de sauce, la peinture et les marques de chaussures sales.

L’appareil effectue le lavage du sol en quatre étapes :

Pulvérisation des taches – à l’aide de six buses, l’aspirateur pulvérise de l’eau, humidifiant le revêtement de sol.

Nettoyage des sols avec une brosse – effectué avec une brosse à poils fins et épais, tournant à grande vitesse.

Aspiration de l’eau sale usée – un puissant système d’aspiration est entraîné par un moteur sans balai.

L’élimination de l’humidité résiduelle se fait avec un grattoir en caoutchouc, après quoi la surface du sol reste complètement sèche.

L’appareil dispose d’un système de positionnement qui comprend des capteurs pour détecter les obstacles et les différences de hauteur. Assisté par l’algorithme CV-SLAM et les gyroscopes intégrés, le W455 se guide lui-même pour naviguer dans les pièces de manière systématique grâce à la vue panoramique, ce qui améliore la précision de la navigation et évite de manquer les zones à nettoyer.

Pour contrôler l’appareil, vous pouvez utiliser la télécommande ou l’application ILIFEHOME. Cette dernière permet de régler le débit d’eau, la vitesse de déplacement et la vitesse de la brosse à rouleau afin de répondre à vos besoins de nettoyage spécifiques. Le Shinebot W455 fonctionne également avec Alexa, pour démarrer et arrêter le nettoyage avec des commandes vocales

L’autonomie de la batterie du ILIFE W455 est de 80 minutes. Une station de charge est fournie avec l’appareil.

Robot laveur de sol ILIFE Shinebot W455 à 239€ (-54%)

Vous pouvez trouver d'avantages d'information sur ce produit en consultant la page officiel du W455.

Aspirateur eau et poussière tout-en-un ILIFE F100

Le F100 de ILIFE est voit lui aussi son prix descendre de 47% ! Il est équipé d’une technologie tout-en-un permettant de jouer le rôle d’un aspirateur, d’une machine à laver le sol et d’une serpillière en même temps, avec une fonction d’auto-nettoyage. L’aspiration, la vadrouille et le lavage sont ainsi réunis en un seul cycle de nettoyage, ce qui permet d’éliminer les taches tenaces et les saletés de votre sol.

Le W100 est un aspirateur portable grâce à sa conception sans fil et à son nettoyage automatique par un seul bouton. Sans l’entrave d’un cordon, l’appareil est plus confortable à tenir et plus agile à utiliser.

Un réservoir d’eau propre de 0,6 litre et un réservoir d’eau sale de 0,45 litre forment un système de circulation automatique de l’eau et éliminent le problème du manque d’eau potentiel pendant la session de nettoyage.

Grâce à un filtre HEPA interne et à deux modes d’aspiration réglables, le W100 peut aspirer les micro-poussières, les particules et autres déchets de plus grande taille, assurant ainsi un nettoyage en profondeur.

Le filtre HEPA et la brosse à rouleau en microfibres peuvent être facilement détachés, ce qui est à la fois écologique et économique.

Un assistant vocal permet de connaître en temps réel l’état de la W100, notamment le rappel de la mise en marche et de l’arrêt de l’appareil, l’avertissement sur l’état de charge, les conseils sur l’installation du réservoir d’eau et l’alerte sur les erreurs.

Aspirateur nettoyeur ILIFE F100 à 231€ (-51%)

Si vous souhaitez en savoir davantage sur ce produit, consultez la page officiel du ILIFE F100.

