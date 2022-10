Adaptateur mal fabriqué responsable de la fonte des câbles RTX 4090, signale des réclamations

Une patate chaude : alors que Nvidia continue d’enquêter sur les incidents de combustion et de fonte des adaptateurs d’alimentation fournis avec sa nouvelle carte graphique RTX 4090, l’équipe d’Igor’s Lab pense avoir trouvé le coupable. Selon la publication, le problème n’est pas la connexion 12VHPWR elle-même, mais plutôt l’adaptateur quadruple 8 broches à 16 broches distribué par Nvidia. Plus précisément, celui qui a fabriqué l’adaptateur a effectué un très mauvais travail de soudure.

Après une inspection plus approfondie, l’équipage a découvert que quatre threads de calibre 14 sont répartis sur un total de six contacts (chaque contact extérieur est lié à un fil et les deux contacts intérieurs ont chacun deux threads soudés).

« La base de soudure est une base de cuivre mince de seulement 0,2 mm avec une largeur de 2 mm par fil entrant, ce qui donne ensuite 4 mm par paire pour les connexions centrales », a ajouté Igor. Il est si fragile que « le fait de retirer délicatement la couche enveloppante provoque la déchirure immédiate de la fine plaque ». De même, plier les câbles au niveau du connecteur – ce qui peut facilement se produire lors de leur branchement ou de leur débranchement lors d’une installation ou d’un retrait normal – peut également provoquer des dommages.

Igor’s Lab a contacté Nvidia à propos du problème et pense qu’un rappel de l’adaptateur est le moins que le fabricant de GPU puisse faire pour les clients à ce stade.

Sur la base des preuves qu’ils ont présentées et des rapports de dommages qui ont fait surface jusqu’à présent, il serait probablement préférable de cesser d’utiliser l’adaptateur fourni par Nvidia et de le remplacer par une solution tierce de qualité. À tout le moins, vous voudrez éviter de plier excessivement l’adaptateur près des points de connexion et les empêcher d’être bourrés contre un panneau latéral à un angle gênant.

La meilleure solution consisterait simplement à remplacer votre alimentation ATX 2.0 existante par une nouvelle version ATX 3.0 dotée d’un câble PCIe 16 broches natif. Plusieurs sociétés, dont MSI, Gigabyte et SilverStone, proposent déjà des alimentations avec des connecteurs natifs 12VHPWR et d’autres sont en préparation.

Bien sûr, c’est plus d’argent de votre poche, mais si vous dépensez déjà pas moins de 1 600 $ pour une nouvelle carte graphique, combien coûterait-il quelques centaines de dollars supplémentaires pour vous assurer que votre plate-forme ne représente pas un risque d’incendie géant ?