Les écouteurs sans fil Nothing’s sophomore seront lancés le 4 novembre pour 99 $

Qu’est-ce qui vient juste de se passer? Rien du produit audio le plus avancé à ce jour n’est désormais disponible en précommande. L’oreille (bâton) représente la deuxième tentative d’écouteurs sans fil de Nothing. Esthétiquement, ils ne sont pas si différents de l’oreille (1), avec des placages transparents, des tiges d’oreillettes et des embouts rembourrés.

À l’intérieur, vous trouverez des drivers dynamiques personnalisés de 12,6 mm avec un diaphragme PEN (polyéthylène naphtalate) + PU (polyuréthane). Contrairement aux premiers bourgeons de l’entreprise qui ont été réglés par Teenage Engineering, Nothing s’est chargé de modifier le son de l’oreille (bâton).

Les écouteurs compatibles Bluetooth 5.2 mesurent 29,8 mm (hauteur), 18,8 mm (largeur) et 18,4 mm (profondeur) et font pencher la balance à 4,4 grammes. Ils disposent de trois micros haute définition qui fonctionnent avec des algorithmes de réduction du bruit. Appuyez sur les commandes sur les écouteurs pour permettre à l’utilisateur de régler le volume et de gérer les appels vocaux.

Les autres caractéristiques remarquables incluent la résistance à la poussière, à l’eau et à la transpiration IP54 et la détection intra-auriculaire ainsi que la compatibilité avec Google Fast Pair et Microsoft Swift Pair.

L’autonomie de la batterie est évaluée à sept heures d’écoute ou à trois heures de conversation sur une seule charge. En tenant compte du boîtier de charge de la batterie, vous pouvez vous attendre à un total de 29 heures d’écoute et 12 heures de conversation. Le boîtier se recharge via USB-C et a besoin d’un peu plus de neuf heures pour atteindre une charge complète.

Les écouteurs Nothing’s Ear (stick) sont disponibles en pré-commande à partir d’aujourd’hui avec des accents blancs. La société s’associe également à certaines marques de mode et de design pour une baisse limitée qui aura lieu le 28 octobre. Des détails sur où les trouver peuvent être trouvés sur le site Web de Nothing.

Pour tous les autres, les bourgeons peuvent être pré-commandés en ligne pour 99 $ avant le lancement le 4 novembre.

Il convient de mentionner le fait que Nothing a récemment augmenté le prix de son oreille (1) de 99 $ à 149 $. PDG Carl Pei a dit cela était dû à une augmentation des coûts malgré la hausse des prix juste avant que les nouveaux bourgeons ne soient disponibles en pré-commande à 99 $.