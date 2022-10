La méta-valeur a baissé de 520 milliards de dollars par rapport à l’année dernière, menaçant sa position parmi les vingt premières entreprises

Dans le contexte : Le pari de Mark Zuckerberg sur le métaverse pourrait-il être sa chute ? La société mère de Facebook, Meta, a vu sa valeur marchande s’effondrer de 65 milliards de dollars alors que les bénéfices ont diminué de moitié au cours du dernier trimestre et elle continue d’injecter de l’argent dans des projets auxquels beaucoup ont peu confiance. l’a laissée au risque de perdre son statut de l’une des 20 plus grandes entreprises américaines.

Comme la plupart des entreprises, Meta subit les effets du ralentissement économique qui a vu les annonceurs dépenser moins en marketing, qui représente la majeure partie des revenus de Meta. Son bénéfice net au troisième trimestre a baissé de 52% à 4,4 milliards de dollars, inférieur aux estimations des analystes de 5 milliards de dollars, tandis que les revenus ont diminué de 4% à 27,71 milliards de dollars, ce qui était plus élevé que prévu.

En plus de la baisse des revenus, Meta a inquiété les investisseurs avec le montant d’argent versé dans ses ambitions VR/MR, alias le métaverse. Reality Labs, la division responsable de cette unité, a encore perdu 3,7 milliards de dollars au troisième trimestre. Cela fait suite aux 3 milliards de dollars qu’elle a perdus au deuxième trimestre et aux 2,96 milliards de dollars du premier trimestre de 2022. La division a perdu 10,2 milliards de dollars tout au long de 2021, et Meta s’attend à ce que les pertes d’exploitation de l’unité augmentent de manière significative d’une année sur l’autre en 2023. Meta prédit les dépenses totales cette année pour atteindre entre 85 et 87 milliards de dollars.

La capitalisation boursière de Facebook a atteint 1 000 milliards de dollars en juin dernier ; elle a franchi le cap plus rapidement que toute autre entreprise. Au début de l’année, c’était la sixième plus grande entreprise aux États-Unis en termes de capitalisation boursière. Mais la fortune du géant des médias sociaux est en chute libre depuis le changement de sa dénomination sociale en Meta. Selon Bloomberg, la capitalisation boursière de Meta pourrait être d’environ 283 milliards de dollars si elle ouvrait les négociations conformément à la précommercialisation, ce qui la placerait à la 20e place sur la liste des plus grandes entreprises.

Malgré la perte de milliards et la prédiction d’un analyste selon laquelle de nombreux projets commerciaux dans ce domaine se termineront d’ici 2025, Zuckerberg redouble d’efforts sur le métaverse. « Écoutez, je comprends que beaucoup de gens pourraient être en désaccord avec cet investissement, mais d’après ce que je peux dire, je pense que cela va être une chose très importante », a-t-il déclaré. « Les gens regarderont en arrière dans une décennie et parleront de l’importance du travail effectué ici. »

Le déclin de Meta se reflète dans la chute de Zuckerberg dans l’indice des milliardaires de Bloomberg. Le PDG a vu sa fortune chuter de 76,8 milliards de dollars au cours des 12 derniers mois, tombant à 48,9 milliards de dollars et plaçant Zuck en 23e position sur la liste. À titre de comparaison, le futur propriétaire de Twitter, Elon Musk, occupe la première place avec une fortune de 211 milliards de dollars.