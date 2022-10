Ces chaussures promettent d’augmenter la vitesse de marche de 250% (mais elles coûtent cher)

Le principe est le même que pour les tapis roulants d’aéroport. Ils sont à mi-chemin entre les sandales et les patins à roulettes, et les impulsions électriques sont pilotées par l’intelligence artificielle.

Mars 2023. Nous sommes dans la rue et une personne marchant très vite nous dépasse sur la droite, guidé par une intelligence artificielle, aux pieds il a d’étranges sandales à mi-chemin entre les patins à roulettes et les géox à déchirer nostalgie des années 2000. Ce sont les Moonwalkers motorisés chaussures, les chaussures les plus rapides au monde. Le principe qu’ils utilisent est le même que celui des tapis roulants des aéroports, l’asphalte glisse sous vos pieds accélérant votre marche.

Habituellement, le rythme moyen bat environ 4 kilomètres par heure, avec les Moonwalkers, il est possible d’atteindre 11. En gros, ils augmentent la vitesse de marche jusqu’à deux fois et demie. Conjurer tous les dangers de l’accélération, c’est l’intelligence artificielle. En fait, il régule les propulseurs électriques intégrés, délivrant toujours la bonne puissance en fonction de l’effort fourni. De cette façon, les chutes ou les poussées insuffisantes sont évitées.

Quelques détails sur les chaussures d’accélération

Les chaussures pour aller plus vite. Objets iconiques, désir éternel qui revient toujours dans l’imaginaire commun. Des sandales ailées d’Hermès aux Pokémon, lorsque les protagonistes portent des chaussures de course magiques. Appuyez simplement sur le bouton B de la console pour les activer. Les Moonwalkers ne sont pas très différents. Ils disposent d’un moteur électrique de 300 watts qui déplace un ensemble de 8 roues disposées sur toute la surface de la semelle (elles ne sont pas alignées comme celles des patins).

Il est également possible de monter et descendre des escaliers et de franchir des terrains non linéaires, il suffit de désactiver le moteur d’un mouvement du pied. Par exemple, monter et descendre le talon droit pour bloquer les roues quand il faut s’arrêter, pour redémarrer à la place il faut toujours remonter le talon droit et pousser une rotation vers la gauche.

Ils ont une autonomie de 10 kilomètres et la batterie intégrée se recharge via usb type-c, il faut compter plus ou moins une heure et demie. Ils peuvent être portés sans avoir à changer de chaussures, grâce à la solution strapon, il suffit de les enfiler et de les fixer avec le velcro à l’arrière du pied. Le projet Shift Robotics, en collaboration avec l’Université Carnegie Mellon, devrait être sur le marché d’ici mars de l’année prochaine.

Combien coûtent les Moonwalkers ?

Beaucoup. Oui, tant s’il est conçu comme une chaussure, en moyenne s’il est classé comme moyen de transport. En réalité, les Moonwalkers sont un hybride, entre patins à roulettes et trottinettes électriques. Et ils s’inscrivent dans la tendance des nouvelles solutions qui poussent de plus en plus vers une mobilité durable.

En ce moment Shift Robotics lève des fonds sur Kickstarter dans le but d’atteindre 90 000 $ pour couvrir les coûts de production, jusqu’à présent ils ont levé 51 000, ils sont bien avancés. Pour obtenir une remise vous pouvez payer à l’avance en finançant le projet et en commandant déjà les Moonwalkers au prix « Early Bird » de 999$. Le coût de vente au détail sera plutôt d’environ 1 400 $.