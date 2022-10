OpenAI s’associe à pour commencer bientôt à vendre des images générées par l’IA

Une patate chaude : apporte des algorithmes d’apprentissage automatique et des « œuvres d’art » basées sur l’IA à sa plate-forme de photos, ce qui rend la créativité des clients folle et promet une compensation pour les artistes originaux. Le débat sur les graphiques d’IA se réchauffe à un rythme alarmant.

Alors que les artistes et les créateurs de contenu débattent encore des capacités et du résultat des images générées par les algorithmes d’apprentissage automatique, a décidé de faire avancer le marché grâce à un nouveau partenariat avec OpenAI. Les deux sociétés travaillent ensemble depuis un certain temps maintenant, a révélé , et le partenariat apportera de nouveaux outils créatifs à l’industrie tout en soutenant les artistes en même temps.

Le partenariat devrait être lancé dans les mois à venir, lorsque l’ensemble de données de la société de photographie de stock s’intégrera aux capacités de génération d’images de l’IA pour permettre aux clients de générer « instantanément » des images en fonction des critères spécifiques qu’ils ont définis dans leur invite textuelle. C’est « la créativité à la vitesse de votre imagination », comme l’a appelé dans son communiqué de presse officiel.

Les capacités de génération d’images à venir appartiennent à DALL-E, l’algorithme intelligent d’OpenAI qui perturbe le marché du contenu créatif avec Stable Diffusion et d’autres entreprises d’apprentissage automatique. Il s’agit d’un changement technologique radical qui, selon , n’a pas besoin d’aller à l’encontre des intérêts des créateurs et des artistes.

La société lancera un fonds pour indemniser les artistes susmentionnés, en payant une part équitable pour le contenu utilisé pour former les modèles génératifs adoptés par DALL-E. Les efforts de formation se poursuivent depuis 2021, date à laquelle OpenAI a commencé à utiliser les images de l’entreprise pour améliorer sa technologie d’apprentissage automatique.

Le PDG de DALL-E, Sam Altman, a déclaré que les données sous licence de « étaient essentielles à la formation de DALL-E ». Le nouveau partenariat axé sur le client sera déterminant pour faire de l’intelligence artificielle « une partie intégrante des flux de travail créatifs des artistes », a déclaré Altman. De l’test de , le partenariat alimenté par l’IA « créera une nouvelle norme de l’industrie et débloquera de nouvelles sources de revenus pour la communauté d’artistes de l’entreprise ».

a « une longue histoire d’intégration de l’IA dans chaque partie » de l’entreprise, a déclaré le PDG de , Paul Hennessy, faisant ainsi de l’entreprise « le partenaire idéal pour aider notre communauté créative à naviguer dans cette nouvelle technologie ». L’IA est une innovation qui sera fondée sur de solides pratiques éthiques, a ajouté Hennessy, et chaque créateur sera rémunéré lorsque l’argent sera dû.

La position de n’est pas exactement la plus populaire, car le débat sur les images générées par l’IA se poursuit. , un autre géant du secteur des images de stock, a récemment interdit la vente de graphiques alimentés par l’IA, le PDG de la société décrivant la technologie comme dangereuse et potentiellement illégale. Pendant ce temps, les communautés d’art en ligne ont commencé à résister à la prolifération du contenu de l’IA.