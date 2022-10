SpaceX présente un nouveau service coûteux Starlink pour VR qui fonctionne sur les véhicules en mouvement

En un mot : SpaceX propose un nouveau service Internet Starlink pour les camping-cars, qui peut être utilisé pendant que le véhicule est en mouvement. Le hic, c’est que la parabole et le support requis coûtent 2 500 $, soit près de cinq fois plus que le kit standard.

SpaceX a lancé le service Starlink for RVs en mai. Comme son nom l’indique, il est conçu spécifiquement pour les propriétaires de camping-cars qui souhaitent accéder à Internet dans leur véhicule. Le kit d’installation coûte 599 $, et il y a des frais mensuels de 135 $, soit 25 $ de plus que le Starlink ordinaire. La grande mise en garde est qu’il ne peut pas être utilisé pendant que le VR est en mouvement.

Cette limitation n’est pas présente dans le tout nouveau service Flat High Performance Starlink pour VR. La société écrit qu’elle permet aux utilisateurs de profiter d’un accès Internet haut débit et à faible latence lorsqu’ils sont en mouvement. Il utilise un terminal plus grand qui peut voir 35% de ciel en plus que le kit de la version standard et résiste mieux aux conditions météorologiques extrêmes tout en offrant des performances améliorées dans les températures élevées et la neige.

Profitez d’un accès Internet haut débit et à faible latence lors de vos déplacements ! Accepte maintenant les commandes pour le Starlink plat haute performance, qui fournit une connectivité en mouvement sur terre → https://t.co/tWDPs3JDWK pic.twitter.com/z2HNxaizdW — SpaceX (@SpaceX) 25 octobre 2022

Les passagers de VR apprécieront probablement de pouvoir accéder à Internet tout en voyageant sur les autoroutes et autres, mais le service n’est pas bon marché. Le prix de 2 500 $ de la parabole et de la monture est de près de deux mille dollars de plus que la version fixe uniquement, bien que le coût mensuel reste le même à 135 $. Et comme l’option standard, vous pouvez mettre en pause et redémarrer le service, de sorte que vous ne paierez pas tant qu’il n’est pas utilisé.

Starlink a étendu son service Internet à d’autres régions cette année. En plus des véhicules récréatifs, à la fois mobiles et statiques, il a lancé Starlink Maritime, qui est conçu pour les conditions extrêmes auxquelles sont confrontés les bateaux, les navires, les yachts et les plates-formes pétrolières. Les utilisateurs doivent payer un coût unique de 10 000 $, suivi de 5 000 $ par mois pour accéder à ce service.

Un ajout plus récent est Starlink Aviation, une option de connectivité Internet en vol à haut débit et à faible latence qui fonctionnera quel que soit votre emplacement. Il offre jusqu’à 350 Mbps à chaque avion avec une latence aussi faible que 20 ms, permettant aux passagers de profiter de jeux en ligne, d’appels vidéo et de connexions à des réseaux privés virtuels. Le prix est fixé entre 15 500 $ et 25 000 $ par mois pour des données illimitées avec des frais matériels uniques de 150 000 $.