Qu’est-il arrivé à la page d’accueil de The Million Dollar ?

Que sont les pixels ? L’affichage sur votre écran en est fait, et les formats de fichiers d’images raster ont été créés en pensant à eux, mais sont-ils immobiliers ? En 2005, Alex Tew pensait qu’ils l’étaient et est devenu millionnaire.

Tew, alors âgé de 21 ans, cherchait un moyen de financer ses études de gestion d’entreprise à l’Université de Nottingham. Il a créé un site Web avec une grille de 1 000 x 1 000 pixels, et a mis en vente chaque bloc de 10 x 10 pixels pour 100 $, avec la promesse que le site resterait en ligne pendant au moins 5 ans. Ensemble, tous les pixels valaient 1 million de dollars. Le site a ainsi été nommé The Million Dollar Homepage.

Avez-vous trouvé Waldo ? (Cliquez pour agrandir.)

PR est le pouvoir

Au début, la plupart des clients de Tew étaient ses amis et les membres de sa famille. Après tout, qui d’autre voudrait acheter de l’espace publicitaire sur un site dont personne n’a entendu parler ? Ensuite, Tew a investi ses bénéfices dans des services de relations publiques, ce qui a permis aux médias britanniques de rapporter l’histoire. Cela en soi a transformé le site en une plate-forme publicitaire recherchée.

Les clients de Tew étaient aussi variés que vous pouvez l’imaginer, des humbles sites de tactiques de rugby ou des polices gratuites au Times de Londres, des casinos en ligne et des services d’hébergement Web. Si vous regardez attentivement, vous pouvez également trouver Waldo (« Où est Waldo? ») Quelques fois. Un client a même acheté un grand carré de pixels et en a mis 9 zones en location.

Le coin supérieur gauche du site a été réservé le plus rapidement.

Le premier jour de 2006, Tew a mis les 1 000 derniers pixels gratuits aux enchères sur eBay. L’enchère gagnante après 10 jours était de 38 100 $, fixant le revenu brut du site à 1 037 100 $. Impôts mis à part, Tew a fait don d’une partie de l’argent au Prince’s Trust, fondé par le roi Charles III.

Le jour où l’enchère a commencé, Tew a été menacé par e-mail d’une attaque par déni de service distribué (DDoS) s’il ne payait pas une rançon de 5 000 $, qui est passée à 50 000 $ dans un e-mail suivant. Le lendemain de la vente des 1 000 derniers pixels, le site a été inondé de faux trafic et de faux e-mails et s’est rapidement écrasé. Le problème a été résolu une semaine plus tard grâce au filtrage du trafic vers le site via des serveurs plus sécurisés.

Ne répétez jamais une blague

À la fin de son premier semestre, Tew a abandonné l’école, affirmant que l’éducation traditionnelle n’était pas pour lui. Entre-temps, des centaines de sites imitateurs ont tenté de reproduire le succès de The Million Dollar Homepage, mais aucun d’eux ne l’a fait. Tew lui-même s’est rendu compte que s’il voulait créer une autre sensation, il avait besoin d’un nouveau gadget.

Pixelotto de Tew était similaire à The Million Dollar Homepage, sauf que chaque pixel coûtait 2 $, car le site incitait les visiteurs à cliquer sur les publicités : parmi les visiteurs enregistrés qui le faisaient, un gagnerait la moitié des revenus des ventes du site. Cependant, les pixels du nouveau site ne se sont pas aussi bien vendus que sur l’original, et le gagnant n’a obtenu que 153 000 dollars au lieu du million de dollars attendu.

Tew a réussi à rester dans la mémoire publique grâce à un jeu Adobe Flash sophistiqué inspiré d’événements réels et appelé Shock and Awe. Le but du jeu, sorti en 2008, était de frapper le président George W. Bush avec le plus de chaussures possible.

En 2010, Tew est revenu une fois de plus à ses anciennes habitudes avec One Million People, une tentative de créer une réponse physique à Facebook, chaque personne payant 3 $ pour faire partie d’un livre qui « capture les visages d’une génération ». La nouvelle initiative n’a jamais abouti, même lorsque la participation est devenue libre. Vers 2030, un tel livre créé en 2010 pouvait devenir intéressant, mais à l’époque, c’était comme regarder That ’70s Show dans les années 1970. La plupart des gens ne sont pas aussi avant-gardistes.

Deux ans plus tard, Tew a enfin eu une idée digne de gloire avec l’application de méditation Calm. En 2019, la société fondée par Tew et Michael Acton Smith était évaluée à 1 milliard de dollars.

Un morceau de l’histoire d’Internet

La page d’accueil Million Dollar est toujours en ligne – Tew a plus que tenu sa promesse. Certaines des publicités, telles que « Win Xbox 360 » ou « Copy DVDs », reflètent très bien l’époque de l’achat. Les autres pages du site, telles que la FAQ ou les blogs, ne sont disponibles que via la Wayback Machine.

En 2019, la BBC a signalé que 40 % des liens sur la grille d’un million de pixels étaient morts et que de nombreux autres étaient redirigés vers de nouveaux domaines. Cela n’incluait pas les URL qui avaient de nouveaux propriétaires ou les sites qui avaient changé au-delà de la reconnaissance tout en conservant la même adresse.

Un exemple de site qui est resté actif et qui n’a cessé de croître au fil des ans, peut-être grâce à l’investissement intelligent, est Date My Pet (ne vous inquiétez pas – le nom s’adresse à votre propre animal de compagnie). Un autre exemple, d’un site qui ressemble toujours à une relique de l’ère du Web 1.0, est Ling’s Cars, qui se fait appeler « le site Web de location de voitures le plus fou du Royaume-Uni ».

À première vue, il semble que The Million Dollar Homepage n’ait pas de véritable héritage : l’idée de vendre des pixels est morte vers 2006. D’un autre côté, le site peut être considéré comme l’ancêtre du phénomène des jetons non fongibles (NFT), car la valeur des pixels ne venait pas de ce qu’ils étaient, mais de leur notoriété. L’histoire du site fournit malgré tout la définition même de « célèbre pour être célèbre » et montre comment Internet a changé le monde.

