Qui sont les Dark Avengers et pourquoi devriez-vous vous en soucier ?

Le MCU continue de se développer et, comme vous le verrez, cela indique dire au revoir à certains héros et méchants pour accueillir d’autres personnages puissants de Marvel. Non seulement cela. Beaucoup d’entre eux formeront de nouveaux groupes qui feront que les Avengers mythiques et héroïques que nous connaissons tous resteront dans les mémoires, pour laisser la place aux nouvelles générations au sein de la franchise -vous vous êtes juste senti très vieux, nous le savons ; tu n’es pas seul. L’une de ces formations est les Dark Avengers ou Dark Avengers, un groupe auquel vous devriez prêter plus d’attention que vous ne le pensez. Nous vous expliquons pourquoi.

les sombres vengeurs

Dans les bandes dessinées Marvel, il existe une infinité de personnages que nous n’avons pas vus sur grand écran (beaucoup d’entre eux n’apparaîtront même jamais pour une raison quelconque) ainsi que des formations entre super-héros qui ont donné le passage de publications à divers groupes avec lesquels développer de nouveaux tracer des arcs sur papier. Parmi eux, comme nous le prévoyons, se trouvent les Dark Avengers, composés de personnes qui (par leur nom, vous l’imaginerez déjà) ne sont pas exactement connues pour leurs actes nobles et purs comme ce fut le cas avec les Avengers dirigés par Tony Stark/Iron Homme.

Les Dark Avengers sont apparus en décembre 2008 dans les comics, dans le cadre de la série Dark Reign. Avec un total de 16 numéros, nous verrons comment Norman Osborn orchestre lui-même un nouveau groupe, homologue des Avengers originaux, et devient leur chef, s’éloignant de son profil de gobelin vert et portant une armure similaire à celle d’Iron Man. (créé par lui-même) mais avec le drapeau américain. Son nouveau nom sera désormais Iron Patriot.

Qui sont les Dark Avengers ?

Comme c’est souvent le cas dans ces groupes, au fil du temps certains super-héros sont remplacés par d’autres. Ce sont les personnages originaux qui composent le groupe avec Osborn, certains des Thunderbolts :

Moonstone : sera le personnage parallèle à Ms Marvel. Il s’agit de Karla Sofen qui, en manipulant une pierre de lune, acquiert des pouvoirs surnaturels.

Bullseye : Le Hawkeye/Hawkeye du groupe. Archenemy de Daredevil, il est l’un des personnages les plus impitoyables de cette génération.

Venom : que vous dire sur l’antithèse de Spider-Man que vous ne connaissez pas à ce stade. Un personnage violent et parfois incontrôlé qui n’hésite pas à rejoindre Osborn.

Daken : C’est le Wolverine du groupe. Ce personnage avide de pouvoir n’est autre que le fils de Logan, à la génétique perfectionnée par rapport à son père.

Noh-Varr : Nous avons également un « Captain Marvel » dans le groupe, un Kree qui décidera de quitter le groupe lorsqu’il découvrira que ses compagnons sont en réalité des méchants se faisant passer pour des héros.

Ares : celui chargé de remplacer Thor.

Sentri : Osborn l’utilisera comme arme de combat principale au sein du groupe. C’est un personnage handicapé mental très puissant.

Après ce premier groupe, d’autres personnages arriveront, parmi eux, celui que vous avez récemment vu à la télé et dont l’apparition doit avoir une certaine intentionnalité… et, nous faisons référence au fils de Hulk.

Skaar, un autre Dark Avenger déjà apparu dans She-Hulk

Au sein de l’UCM rien n’est un hasard et que le fils de Hulk soit déjà apparu sur le petit écran est le moins marquant. Comme vous le savez peut-être si vous avez suivi la série She-Hulk, le bon vieux Bruce Banner fait une nouvelle apparition star dans le dernier épisode de la série Disney+ avec une sacrée surprise (pour ceux qui ne lisent pas de BD) : il a un fils, Skar.

Fils de Hulk et de l’extraterrestre Caiera, il profite des pouvoirs surnaturels de son père et mène une importante carrière dans les publications Marvel. Parmi ses nombreuses aventures, il fait partie des Dark Avengers, à un moment où Osborn est convaincu qu’il peut réunir un groupe pour contrôler et remplir ses objectifs. Ce que l’ex-Green Goblin ne sait pas, c’est que Skaar est en réalité un agent double et qu’il va justement aider les New Avengers -on en reparlera un autre jour- à le rattraper.

Qu’il soit apparu dans le dernier chapitre de She-Hulk nous fait penser que Skaar pourrait avoir plus d’importance dans le futur de la franchise et donc, que les Dark Avengers, dans lesquels il entre et font partie de son histoire, font également une apparition dans une manière plutôt perceptible.

Aimeriez-vous aussi les voir en action ?