Les travaux ont commencé sur la ville du futur : ce sera une lame de désert de 170 km de long en Arabie Saoudite

The Line est le projet de science-fiction du prince saoudien Bin Salman, il était considéré comme impossible mais maintenant les images d’un drone démentent les experts.

Une empreinte de 170 kilomètres a été creusée au milieu du désert de Nefud en Arabie saoudite. Deux immenses plaques de miroir seront plantées ici, une mégalopole futuriste controversée et complètement autonome s’élèvera à l’intérieur. Elle s’appellera The Line et ses habitants auront tout ce dont ils ont besoin, à tel point qu’ils n’auront jamais à quitter la ville.

C’est le rêve interdit du prince héritier saoudien Mohammed bin Salman. Un rêve qui pourrait devenir réalité d’ici 2030. En effet, le magazine d’architecture Dezeen a mis en ligne sur YouTube une vidéo tournée par la société saoudienne Ot Sky. Montrez, sous une musique triomphale, les travaux en cours pour construire The Line.

Dans le plan, cependant, il n’y a qu’un grand trou, des excavatrices à double vitesse, des camions transportant du sable, le trou à nouveau et les camions qui serpentent à travers le désert. Seule la bande-son épique laisse présager quelque chose qui ressemble à du succès, impossible à déduire des images. Malgré tout, la première étape pour construire The Line a été faite, le trou est là.

À quoi ressemblera The Line ?

Une cité-État du futur à 200 milliards de dollars. Zéro émission, alimenté uniquement avec de l’énergie verte, avec un microclimat autonome et guidé par l’intelligence artificielle. Immense, autosuffisant, centripète. A l’intérieur des deux nappes miroirs, larges de 200 mètres et hautes de 500 mètres, une véritable métropole s’élèvera sur trois niveaux, au-dessus vous travaillerez, vous sortirez, il y aura des parcs, des hôtels, des boutiques, des restaurants, des clubs. Ci-dessous, en revanche, des trains à grande vitesse qui traversent la ville à 510 km/h : d’un bout à l’autre en 20 minutes. Il n’y aura pas de routes, il n’y aura pas de voitures. La Ligne sera l’épine dorsale qui traverse l’Arabie Saoudite et relie tous les micro-centres qui naîtront en son sein.

Il accueillera 9 millions de personnes et fera partie d’un projet plus vaste, Neom, composé de trois régions. Trojena, la station de montagne, Oxagon, la plus grande structure flottante du monde et The Line. Selon bin Salman, Neom « défiera les villes plates et horizontales traditionnelles et créera un modèle pour la conservation de la nature et une meilleure qualité de vie humaine ». Tout le monde n’est pas d’accord. Outre les impasses éthiques, dues au régime autoritaire du prince et au prétendu déplacement d’une ancienne tribu bédouine installée là où The Line devrait s’élever, le projet n’est pas viable pour beaucoup.

Critique du projet de Bin Salman

The Line se présente comme une ville verte à zéro émission. Pourtant, l’énorme coût de construction du carbone intégré l’emporterait sur les avantages environnementaux. Le magazine d’architecture Dezeen, qui a publié la vidéo, a interviewé Philip Oldfield, recteur de l’Université de Nouvelle-Galles du Sud (UNSW) à Sydney. Oldfield a expliqué que la construction de The Line produira jusqu’à 1,8 milliard de tonnes de dioxyde de carbone incorporé, ce qui équivaut à plus de quatre ans de l’ensemble des émissions du Royaume-Uni.

Même la structure elle-même pourrait être claustrophobe pour ceux qui y vivent, à l’intérieur il y a tout, à l’extérieur du désert et à des kilomètres de tout le reste. De plus, la longueur et la nature des murs de The Line pourraient causer des problèmes de biodiversité : les animaux du désert trouveraient une frontière artificielle impossible à franchir sauf en parcourant toute la ville dans le sens de la longueur. C’est un problème « même pour les oiseaux migrateurs, pour eux, les grandes structures de miroirs sont très dangereuses » explique Oldfield, « et en général l’idée qu’elle puisse être durable et vivable est plutôt naïve ».

Pourquoi la vidéo téléchargée sur YouTube est importante

En 2017, Mohammed bin Salman a annoncé le projet, soulignant qu’il serait prêt d’ici 2025. Mais la ville du futur a subi d’énormes retards, de nature à susciter le scepticisme des experts. Pour beaucoup, ce n’était qu’un projet impossible. Maintenant, la vidéo téléchargée sur YouTube, bien qu’elle ne montre aucun détail révélateur, est un témoignage précieux. Une preuve de plus qui démontre l’intention de construire The Line. Pour de vrai.