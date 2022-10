On s’est inscrit sur Valo, l’appli de rencontres chrétiennes : ils nous ont remplis de photos de démons sanglants

Elle est devenue célèbre grâce à TikTok et à l’intérieur il y a un peu de tout, de « Joseph cherche sa Mary » à ceux qui tentent de punir les partenaires indésirables avec des images démoniaques.

Sur Valo il y a des filles avec la photo de la Madone, des théologiens du new age, des serial hunters, des Zac Efron qui s’appellent Rocco, No Vax, et il y a aussi ceux qui en pleine dispute envoient des photos de satan les yeux saignants à te maudire. Ah, c’est le même qui nous a écrit « Vous avez un peu le diable à l’intérieur, je le sens ». Valo est une application de rencontre pour chrétiens, nous nous sommes inscrits et avons découvert un repaire bizarre plein de paradoxes.

Comment s’inscrire sur Valo

Cela fonctionne comme Tinder, balayez vers la droite si vous l’aimez, la compatibilité est signalée, puis nous commençons à discuter. Nous nous sommes inscrits pour mieux comprendre qui se trouve à l’intérieur de l’application qui promet l’amour perpétuel (mots textuels de la légende de Valo). Le nom est une déclaration d’intention : Chrétiens Valo-Incontri. Malgré cela, certains utilisateurs ont raté l’écriture en grosses lettres, ils pensaient que c’était une application de rencontre normale. Mais on y arrive. Dès que vous téléchargez le premier écran qui s’affiche c’est une série d’astuces, parmi celles-ci il y a aussi « Garder la tête froide », un peu comme dire « stop aux esprits chauds ».

VALO | La publicité de l’application de rencontres chrétiennes

Ensuite, vous devez configurer l’identikit. Choisir entre l’homme et la femme, évidemment tout l’univers gender fluide n’est pas considéré mais, avec une grande surprise, l’homosexualité est envisagée. En fait, bien que nous ayons choisi une femme, à l’étape suivante, on nous a explicitement demandé si nous recherchions des femmes ou des hommes. Considérant qu’il y a à peine deux semaines, Don Giulio Mignani a été suspendu par le Vatican parce qu’il soutenait les couples homosexuels, le troisième écran de Valo est non seulement inattendu, mais a aussi quelque chose de subversif. À la fin, il demande de sélectionner la foi religieuse, et une très longue liste d’options s’ouvre, toutes celles qui relèvent de l’énorme dôme du christianisme.

La terreur des faux profils (comme le nôtre)

Venons-en au cœur du jeu : discuter avec les utilisateurs. Pour ce faire, un profil a été créé ad hoc. Nous avons créé l’image d’une jeune fille à travers un Gan, réseau contradictoire génératif. Ce système nous a pratiquement permis de créer un visage réaliste à partir de zéro qui n’appartient à aucune personne réelle. Nous avons choisi Margherita, une jeune professeur de littérature qui aime la nature, les longues balades et les grands romans. Après dix minutes, nous avions déjà huit chats ouverts.

Ce n’est pas un terrain vague parsemé d’une faible résistance chrétienne, celle qui cherche l’amour perpétuel. Mais c’est un nid bien nourri de personnages excentriques et non excentriques, à la recherche de beaucoup de choses différentes. Une prémisse doit être faite. Ces dernières semaines, Valo, grâce aux mèmes publiés sur les réseaux sociaux, s’est retrouvé dans les flux de plusieurs utilisateurs. A tel point qu’à la question « pourquoi t’es-tu abonné à Valo », environ 60% des personnes répondent « à cause des mèmes », il y a aussi ceux qui le signalent noir sur blanc dans sa biographie. « Je suis ici à cause d’un mème » comme pour mettre la main dessus et souligner une distance bien marquée avec la base religieuse à partir de laquelle l’expérience sur cette application devrait commencer.

VALO | Les conversations commencent souvent par les raisons qui ont conduit au téléchargement de l’application

Jamais, comme sur Valo, la terreur de rencontrer les contrefaçons notoires n’est tangible. Presque tous les gars avec qui nous avons discuté ont immédiatement demandé à montrer des profils sociaux. Ils prennent ici la valeur d’un certificat de crédibilité. « Désolé si je te le demande, mais ici tous les trois comptes un est faux », « J’ai rencontré beaucoup de fausses filles sur Valo en cette période et je préfère m’assurer que tu n’en fais pas partie », ou encore « tu es trop jolie , et les mignons ici sont faux », écrivent-ils.

VALO | Les faux profils sont très courants, grâce à la tendance à utiliser des images religieuses dans les photos de profil

Pourquoi choisir Valo ?

La principale raison pour laquelle les utilisateurs s’abonnent à cette plateforme est très simple : élargir le terrain de chasse, et donc, pourquoi pas, aussi passer en « terre sainte ». Dans la myriade d’applications de rencontres, pour les chiens truffiers professionnels, ce n’est qu’une chance de plus. Mais il y a aussi plus. Pour beaucoup de gens, Valo pourrait représenter un unicum, grâce à son orientation religieuse. « Je me suis inscrit parce que j’aimerais rencontrer des gens sensibles et plus spirituels avec qui parler », écrivent-ils. « Je voulais rencontrer des gens avec des principes chrétiens », ou « une chose qui me manque dans les applications de rencontres et trouver des gens avec qui avoir des discussions intelligentes ».

VALO | Il y a ceux qui cherchent des personnes avec qui faire des « discours intelligents »

Et puis il y a les croyants puristes, qui choisissent l’appli parce qu’ils veulent trouver de nouveaux interlocuteurs pour discuter des dogmes chrétiens. Enfin, qui n’a vraiment rien compris et à la question « pourquoi avez-vous choisi de vous abonner à Valo, une application chrétienne ? », répond candidement : « Ah, mais est-ce chrétien ? Je ne savais pas ». Comme si le nom Valo-Incontri Christians et le choix de confession religieuse au moment de l’inscription n’étaient pas des indices suffisamment solides pour en déduire la nature de l’appli. Ce n’est pas grave, nous le lui avons expliqué. Et tout de suite après, afin de poursuivre la conversation, notre internaute a également changé d’avis sur le mystère de la foi, nous parlant de sa longue lignée chrétienne, et des valeurs religieuses auxquelles il croit (il a répété le terme chrétien cinq fois dans une message de cinq lignes) .

Photos et biographies dans l’appli pour l’amour perpétuel

On va droit au but, et on entre dans le monde fantasmagorique de Valo, qui reflète parfaitement la confusion liquide de la contemporanéité. Commençons par les photos. En parcourant les candidats possibles, vous trouverez tout. Des images de Jésus, sous toutes les formes, positions, cadres, styles picturaux, aux photos appuyées contre les fenêtres avec les mains jointes. Entre les deux, il y a les images de profil classiques au premier plan et, bien sûr, comme toute application de rencontre qui se respecte, il y a aussi le Zac Efron qui s’appelle Rocco et le Can Yaman rebaptisé Mauro.

Les biographies suivent cette tendance. Il y a ceux qui se définissent comme « Un Joseph à la recherche de sa Marie », ceux qui citent Ezéchiel 25.17, ceux qui rapportent le Deutéronome. La même personne qui a ensuite discuté à la question « êtes-vous chrétien? », Il répond: « mais d’accord? J’ai lu Dostoïevski ». Et qui explique que les Frères Karamazov ne sont rien d’autre qu’un exercice de résistance au démoniaque. Il y a aussi ceux qui écrivent leurs hobbies et leurs passions comme d’habitude et il ne manque pas de splendides qui ironisent sur la foi dans une application pour chrétiens.

VALO | Une des biographies que nous avons trouvées sur l’application

Qui est à l’intérieur de Valo ?

Nous avons trouvé un peu de tout. En tête se trouve Marco (nom de fantaisie), le théologien New Age. Lui, les Textes Sacrés, les connaît par cœur. Et c’est précisément pour cette raison qu’il peut se permettre de les modeler à sa guise. « Grâce à la Bible j’ai découvert les tromperies de l’église » explique-t-il, suivi d’un message de près de 2 000 caractères où il nous éclaire sur toutes les distorsions chrétiennes et nous propose des solutions de prêt-à-porter pour redresser notre spiritualité sur le droit chemin, le sien. Cela va aussi au-delà de la vérité de la foi. En effet, dans sa biographie il écrit « Je ne crois pas au Covid », et on ne pouvait que demander des éclaircissements sur le sujet. Peut-être que Marco n’attendait rien d’autre, en fait il inonde immédiatement le chat de témoignages vidéo d’experts qui expliquent l’inexistence scientifiquement prouvée de Covid. « C’est un médecin américain très célèbre », explique-t-il. On ne répond pas et Marco est inquiet, il écrit : « J’espère que ces vidéos ne vous font pas peur mais peuvent vous aider à prendre conscience », non seulement ajoute-t-il, « et même si vous subissiez sans le savoir ces sérums, sachez que Dieu peut aussi annulez les effets. si vous le lui demandez de tout votre coeur ».

VALO | La foi professée par les utilisateurs n’est pas toujours conforme aux dogmes du catholicisme

S’ensuivent plusieurs causeries monothématiques qui, après les premières questions de forme, tentent de tester le terrain. « Alors, es-tu chrétien ? ils demandent. Certains poussent un soupir de soulagement lorsqu’ils découvrent que nous ne sommes pas des pratiquants. « Heureusement, j’ai toujours peur de devenir accro ici. Beaucoup ont une photo de la Madone », écrivent-ils. Il y a aussi ceux qui pourtant veulent discuter et dire « j’ai une étrange façon de croire » et ils se mettent à raconter leur découpage religieux très personnel qui prend un peu d’ici un peu de là, et sont particulièrement intéressants à comprendre les notres.

VALO | Voici une analyse pleine d’esprit sur les photos proflio « une personne essaie de vous connaître et non la Madone »

Tous ceux qui se disent chrétiens pratiquants font plutôt la même prémisse, mais absolument tout le monde. « Je suis croyant mais je ne suis pas d’accord avec beaucoup de choses que fait l’Église, surtout je suis contre les prêtres qui font certaines choses aux enfants ». Si Valo n’a pas bien fonctionné pour retrouver l’amour perpétuel, il pourrait se transformer en plateforme de collecte de signatures pour dénoncer la déconnexion entre l’institution ecclésiastique et la génération Zeta.

VALO | Une conversation avec un No Vax

Face à face avec le diable

Nous l’avons laissé pour la fin car il est devenu notre préféré. Malgré notre blocage. Fabio a 27 ans, il aime les bois et la lecture (tout comme nous !), il fait partie des croyants du « oui mais à ma façon » et a commencé à nous écrire peu de temps après son inscription. Après quelques questions de forme nous commençons à parler de Faith. Il commence par une série de questions pressantes, « tu ne réponds pas à toutes », gronde-t-il à un moment donné. Nous répondons en nature et Fabio n’aime pas ça, « tu n’es pas une femme triste », écrit-il, peu après avoir ajouté : « Tu es de ceux qui semblent saints et qui ont à la place les traces du diable à l’intérieur », nous essayons pour contrer sans expirer en ‘offensive, mais Fabio est désormais déterminé à sortir l’artillerie lourde. « Tu as un petit diable à l’intérieur, je le sens », ajoute-t-elle, « tu mérites d’être maudite », et après cette phrase elle envoie 15 images coup sur coup de démons sanglants, possédés tordus au sol, yeux sataniques pointant du doigt dans la nuit, grimaces de douleur sur les visages usés et cicatrisés, etc. Nous essayons de combattre le diable avec un peu d’ironie, mais Fabio n’apprécie pas et nous bloque.