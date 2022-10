Top 5 des montres Garmin

Garmin ne se contente pas d’être l’une des marques les plus choisies par les sportifs. On pourrait dire que cette entreprise a une smartwatch pour chaque type d’utilisateur. C’est bien, mais aussi un point négatif. Tant l’offre est grande, difficile de trouver cette montre Garmin qui couvre tous nos besoins pour un prix raisonnable. Heureusement, c’est pourquoi vous nous avez ici.

Voici les meilleures montres du catalogue Garmin :

Garmin Vivoactive 4S – Si vous recherchez autre chose qu’un bracelet d’activité

C’est bon marché, confortable et a un super design. C’est une montre conçue pour être portée toute la journée. Il dispose d’un enregistrement SpO2 et d’une surveillance du sommeil. Il dispose également de fonctions GPS et d’une bonne compatibilité avec les applications mobiles.

Garmin Venu 2 – Pour les gens normaux qui font du sport

Vous voulez une montre discrète et belle. Vous ne voulez tromper personne : vous ne vous levez pas à 6 heures du matin pour préparer un semi-marathon. Cependant, de temps en temps, vous vous faites battre au gymnase. Allez, tu t’entraînes, mais pas au point de porter une montre qui chante sur les toits que tu es un athlète.

Eh bien, la Venu 2 est votre montre. Vous avez le meilleur d’une montre connectée axée sur la productivité et le meilleur d’une montre de sport. Vous pouvez l’utiliser pour répondre aux appels, donner des commandes vocales à votre assistant ou lire les notifications. D’autre part, il mesure la fréquence cardiaque, synchronise les données avec les machines compatibles du gymnase et possède ses propres programmes d’entraînement. Et son prix n’est pas déraisonnable non plus.

Garmin Forerunner 55 – La meilleure montre pour courir

Bien qu’esthétiquement elle soit quasiment identique à sa devancière, la Forerunner 55 présente toutes ses nouveautés à l’intérieur. Il dispose d’une multitude de programmes d’entraînement personnalisés qui vous permettront d’améliorer votre technique.

Quel public cible Garmin recherche-t-il avec cet appareil ? Tout semble indiquer qu’ils essaient d’attirer tous ces coureurs déçus par Fitbit.

Garmin Fenix ​​​​7 – Pour les sportifs sérieux

Vous entraînez-vous quotidiennement pour battre vos records ? Si vous prenez le sport très au sérieux, vous devriez probablement vous procurer la Garmin Fenix ​​7. C’est une montre multisports qui se démarque surtout par ses cartes – ce qui est justement le point faible de l’Instinct 2 dont nous parlerons ensuite. Il a un suivi biométrique incroyable. Il n’est pas surprenant qu’il soit le modèle préféré des triathlètes.

Garmin Instinct 2 / 2 Solar – La montre connectée des aventuriers

Si vous êtes un Indiana Jones moderne, optez pour le Garmin Instinct 2, à la fois dans ses versions standard et solaire. C’est le compagnon idéal pour tous les sports de plein air, en particulier ceux liés à la randonnée et à l’escalade.

Il est disponible en deux tailles différentes. Il possède l’un des meilleurs systèmes de suivi GPS du marché et sa batterie est très généreuse. Au quotidien, il n’est pas trop inconfortable à porter au poignet.

Les liens vers Amazon dans cet article font partie de notre accord avec votre programme Partenaires et peuvent nous rapporter une petite commission sur leur vente (sans affecter le prix que vous payez). La décision de les publier et de les ajouter a été prise, comme toujours, librement et selon des critères éditoriaux, sans répondre aux demandes des marques concernées.