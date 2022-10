Uncharted ressemble au lancement de jeu PC 2022 le plus faible de Sony

La vue d’ensemble : parmi les nombreuses anciennes exclusivités PlayStation que Sony a apportées sur PC cette année, des signes indiquent que les deux derniers jeux Uncharted de Naughty Dog connaissent le nombre de joueurs le plus bas. Quels que soient les facteurs ayant eu un impact sur la sortie, les performances d’Uncharted pourraient influencer la stratégie de port PC de Sony.

Le port PC Uncharted: Legacy of Thieve’s Collection semble avoir atteint un sommet avec une fraction du nombre de joueurs que les autres titres Sony sur Steam. La cause principale du lancement tiède n’est pas claire, mais plusieurs facteurs ont joué contre.

Le bundle, comprenant Uncharted 4: A Thief’s End et l’extension autonome Uncharted: Lost Legacy, a atteint un pic d’un peu moins de 11 000 joueurs, selon SteamDB. Days Gone a fait plus que doubler cela, tandis que d’autres anciennes exclusivités PlayStation ont au moins quintuplé les chiffres d’Uncharted. Uncharted n’a pas non plus réussi à casser les 100 meilleurs titres sur Steam.

Horizon Zero Dawn a culminé à plus de 56 000 joueurs, tandis que Spider-Man Remastered a atteint quelque part au nord de 66 000, et God of War a presque atteint 75 000. Les chiffres de SteamDB ne sont que des estimations approximatives, mais ils montrent une forte baisse pour Uncharted. Les jeux PC de Sony sont également disponibles sur Epic Games Store, mais il n’y a aucune raison de croire qu’Uncharted obtiendrait à lui seul une proportion plus élevée des ventes de ce Showcase.

Le plus gros problème d’Uncharted se résume probablement au timing. Sony et Iron Galaxy ont sorti le titre contre Call of Duty : Modern Warfare II, A Plague Tale : Requiem et Gotham Knights. Pendant ce temps, Sony a publié ses autres ports PC dans les périodes plus calmes de l’année.

L’âge du jeu complique le problème. Uncharted 4 est le titre le plus ancien que Sony a apporté sur PC, initialement lancé sur PlayStation 4 en 2016. L’édition PS5 de Legacy of Thieves est sortie en janvier de cette année, mais un jeu de six ans peut encore voir des vents contraires lors de la migration vers un nouvelle plateforme.

De nombreux joueurs potentiels sur PC craignent probablement de se sentir perdus en commençant une franchise avec sa quatrième entrée. God of War est un redémarrage en douceur et se distingue de ses jeux précédents, mais Uncharted 4 suit trois autres entrées qui ne sont pas disponibles sur PC. Les autres versions PC de Sony sont également pour la plupart des titres autonomes ou des entrées inaugurales dans leurs séries respectives.

Peut-être que la sortie d’un port PC d’Uncharted: The Nathan Drake Collection – l’ensemble qui a amené la trilogie PlayStation 3 originale sur la PS4 – pourrait aider à attirer plus de joueurs à bord. Cependant, les performances de Legacy of Thieves Collection pourraient empêcher Sony de remonter plus loin dans le temps.

Ce n’est pas une question d’âge, cependant. L’une des conversions de PC Sony les plus demandées est Bloodborne de 2015. Le remake PS4 de Shadow of the Colossus pourrait également bien fonctionner sur PC.

Sony a confirmé que ses prochaines exportations PC incluent Sackboy : A Big Adventure le 27 octobre et Spider-Man : Miles Morales à venir le 18 novembre. Des fuites indiquent également qu’une version PC du Returnal primé pourrait être imminente.