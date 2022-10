Apple a lancé une clé numérique pour ouvrir les serrures (et les ventes semblent fonctionner)

Il s’appelle LevelLock + et entre sur le marché en pleine croissance des serrures intelligentes. D’ici 2030, ce secteur pourrait valoir 8,13 milliards de dollars.

Toutes les portes peuvent être ouvertes d’une simple pression. La nouvelle fonctionnalité Apple conçue par Level Home est une serrure intelligente. Il s’agit de la première serrure prise en charge par Home Key vendue dans les Apple Stores. Ça s’appelle LevelLok +, ça coûte 350 $, et c’est la prochaine étape vers le processus de numérisation que l’entreprise mène depuis des années.

Comment fonctionne LevelLock + ?

Une fois installée, la porte d’entrée peut être ouverte ou fermée à l’aide d’Apple Home Key, une fonctionnalité qui tire parti du NFC et des jetons de sécurité du logiciel Apple. Les utilisateurs pourront ajouter la clé numérique au portefeuille Apple et utiliser simplement leurs appareils (iPhone ou Apple Watch) pour verrouiller et déverrouiller les serrures.

Pas seulement. Il y a aussi la fonction de verrouillage automatique. À l’approche, la serrure intelligente s’ouvre automatiquement en reconnaissant l’appareil associé. Vous pouvez également utiliser des commandes vocales, puis demander à Siri de verrouiller ou de déverrouiller la porte d’entrée, et il est également possible de partager l’accès avec d’autres utilisateurs à domicile d’Apple. Utile pour ouvrir facilement le cadenas à ses amis et proches, il pourrait potentiellement aussi devenir une solution pratique pour les séjours de courte durée sur Airbnb, ou, plus généralement, pour les services de location.

Le marché en pleine croissance des serrures intelligentes

Les serrures intelligentes sont devenues de plus en plus un accessoire convoité. À tel point que selon le dernier rapport de Gran View Research Inc, le marché des serrures intelligentes pourrait atteindre 8,13 milliards de dollars d’ici 2030. Les principaux moteurs de croissance se trouvent dans la plus grande pénétration mondiale d’Internet dans tous les secteurs, dans l’attention croissante des consommateurs vers les systèmes de sécurité avancés, vers la domotique (ou maison intelligente), et la dépendance progressive aux applications qui simplifient les processus quotidiens ne manque pas.

En fait, en plus de Home Key, Apple a annoncé Car Key, capable de déverrouiller les voitures BMW et Hyundai, et Room Key, qui insère les clés de l’hôtel dans l’application Wallet d’Apple. L’entreprise crée de plus en plus un réseau d’interdépendance au quotidien. Un stratagème aussi pour empêcher les utilisateurs de choisir d’autres marques pour leurs appareils.

Vous ne pourrez pas mettre à jour votre clé d’accueil

Depuis les débuts de Home Key en 2021, il n’y a eu qu’un seul modèle de serrure en vente aux États-Unis, le Schlage Encode Plus.Les amateurs de maison intelligente sur les forums Reddit ont longtemps spéculé sur les entreprises qui pourraient lancer des appareils Home Key supplémentaires au cours de la dernière année.

Note négative. LevelvelLok + ne mettra pas à jour le micrologiciel sur ses anciens blocs pour prendre en charge la clé d’accueil. « Nous n’avons pas l’intention d’effectuer une mise à jour du firmware pour Touch », a déclaré le PDG de Level, John Martin. « Nous devions innover la partie centrale de la technologie qui se trouve dans le produit pour prendre en charge les clés de la maison de manière à produire des serrures de classe mondiale. »