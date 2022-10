Apple a déclaré tester plusieurs configurations Mac Pro, dont une avec 48 cœurs de processeur

En un mot : la prochaine version du Mac Pro haut de gamme d’Apple devrait être la première à intégrer Apple Silicon. L’initié d’Apple, Mark Gurman, pense que le Mac Pro pourrait être proposé avec plusieurs options de puces au moins deux à quatre fois plus puissantes que le M2 Max et les a affectueusement surnommés M2 Ultra et M2 Extreme. Ces puces comporteraient respectivement 24 et 48 cœurs de processeur, ainsi que 76 et 152 cœurs graphiques et jusqu’à 256 gigaoctets de mémoire système.

Gurman affirme que la déclinaison à 24 cœurs de processeur avec 192 Go de RAM est activement testée dans les murs d’Apple. Des sources indiquent que le système exécute macOS Ventura 13.3.

Dans les nouvelles Mac connexes, Gurman a été informé que les nouveaux MacBook Pro 14 pouces et 16 pouces arriveront avec les options de configuration M2 Pro et M2 Max. Ce dernier comportera 12 cœurs de processeur (huit cœurs de performance et quatre cœurs d’efficacité) aux côtés de 38 cœurs de GPU et peut être associé à jusqu’à 64 Go de RAM.

Un Mac mini mis à jour aura accès à la même puce M2 utilisée dans le MacBook Air et le MacBook Pro 13 pouces. Cette puce est composée de huit cœurs de processeur (quatre cœurs de performance et quatre cœurs d’efficacité) et jusqu’à un GPU à 10 cœurs. Apple aurait également testé une déclinaison avec un M2 Pro qui augmenterait le nombre de cœurs.

Le premier Apple Silicon Mac Pro ne devrait pas être lancé avant 2023. Les prix potentiels n’ont pas été mentionnés, mais la ligne n’a jamais été bon marché. La tour Mac Pro existante commence à 5 999 $ et passe à 6 499 $ si vous voulez une version rack.

Pour référence, le MacBook Pro 14 pouces de génération actuelle commence à 1 999 $ tandis que le modèle 16 pouces commence à 2 499 $. Le Mac mini, quant à lui, commence à 699 $ qui comprend une puce M1, 8 Go de RAM et un SSD de 256 Go. Pour 200 $ supplémentaires, Apple doublera la capacité de stockage à 512 Go.

Apple a historiquement lancé de nouveaux Mac en novembre, janvier et au printemps. Si cela est vrai, nous pourrions voir très bientôt la première vague de nouveaux débuts matériels.