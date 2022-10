Steam ne montre aucun signe de ralentissement alors qu’il dépasse les 30 millions d’utilisateurs simultanés

Qu’est-ce qui vient juste de se passer? Steam a franchi une nouvelle étape après avoir franchi la barre des 30 millions d’utilisateurs simultanés au cours du week-end. Bien que ce soit le nombre de personnes connectées au service, qui ne jouaient pas toutes à des jeux, c’est toujours un chiffre incroyablement impressionnant étant donné que Steam n’a atteint que 20 millions d’utilisateurs simultanés en mars 2020.

Selon les propres chiffres du service, il y avait un total de 30 012 957 utilisateurs de Steam en ligne en même temps vers 14h00 UTC le dimanche 23 octobre, bien que SteamDB ait le chiffre de 30 032 005. Cela bat le précédent record de 29 986 681, établi fin mars 2022.

Le nouveau record illustre la rapidité avec laquelle Steam s’est développé ces derniers temps. Il a fallu 12 ans après son lancement en 2003 pour que le service atteigne 10 millions d’utilisateurs simultanés en 2015, mais seulement cinq ans de plus pour atteindre 20 millions. Un peu plus de deux ans plus tard, ce record a encore augmenté de 10 millions.

Le record simultané couvre toutes les personnes connectées à Steam, y compris les personnes naviguant dans le magasin, discutant, etc. SteamDB écrit que le nombre de personnes jouant réellement à des jeux était de 8,5 millions au moment où le record a été établi. C’est une augmentation par rapport au nombre le plus élevé de joueurs actifs, qui se situait entre sept et huit millions plus tôt en 2022.

La pandémie a été l’un des principaux facteurs de la récente croissance exponentielle du nombre d’utilisateurs de Steam. C’était au début des fermetures au début de 2020 lorsque le record de 20 millions d’utilisateurs simultanés a été établi, le résultat d’une grande partie du monde étant confiné chez eux. Nous avons également vu une explosion d’utilisateurs dans d’autres domaines, y compris les services de streaming.

Steam a battu à plusieurs reprises son record tous les deux mois au plus fort de la crise de Covid-19. Mais contrairement à d’autres industries qui souffrent actuellement d’une gueule de bois post-pandémique, Valve n’a pas connu de baisse du nombre d’utilisateurs, même face à la concurrence féroce de The Epic Games Store et de ses cadeaux hebdomadaires (cette semaine : Fallout 3). À ce rythme, il sera intéressant de voir combien de temps il faudra à Steam pour atteindre 40 millions d’utilisateurs simultanés.

Dans les nouvelles connexes, les Sims 4 peuvent désormais être téléchargés et conservés gratuitement sur Steam et d’autres plateformes.