Nvidia déplacerait la production de GPU RTX 4090 vers des GPU Hopper H100

Pourquoi c’est important : Il ne devrait pas être trop surprenant de voir que, malgré le prix très élevé de la carte, les stocks de RTX 4090 de la plupart des sites de ventes ont été épuisés, ce qui indique que nous sommes dans une autre situation où la demande dépasse de loin l’offre. Mais si un nouveau rapport est exact, il se peut qu’il y ait encore moins de GPU AD102 disponibles, car Nvidia alloue la production aux GPU d’entreprise H100 basés sur Hopper, plus rentables.

Un rapide coup d’œil sur Newegg pour le RTX 4090 n’apporte rien d’autre que les test « Rupture de stock » qui étaient un spectacle tristement familier au plus fort de la crise des cartes graphiques. Le PDSF de 1 499 $ est élevé, mais les performances brutes du produit phare actuel de Lovelace en ont fait une perspective attrayante pour ceux qui veulent le meilleur des meilleurs.

Selon MyDrivers, la rareté du RTX 4090 pourrait être exacerbée par Nvidia demandant à Taiwan Semiconductor Manufacturing Co (TSMC) de transférer une partie de la production du GPU AD102, qui alimente le RTX 4090, vers les processeurs de calcul H100. Ils utilisent tous les deux le même nœud 4N, donc le changement de production ne devrait pas être trop un problème pour TSMC.

Pourquoi Nvidia ferait-il une telle démarche ? Comme pour tant de choses dans la vie, une grande partie se résume probablement à l’argent. Le RTX 4090 peut avoir des marges élevées, mais il ne peut pas rivaliser avec le GPU H100 ; la déclinaison SXM de 30 000 $ et plus comprend 16 896 cœurs FP32 CUDA, 528 cœurs Tensor et 80 Go de mémoire HBM3 connectés à l’aide d’un bus 5 120 bits. Les produits basés sur H100 se vendent des dizaines de milliers de dollars, et les entreprises les achètent souvent en gros pour les fermes de serveurs et les ordinateurs exascale, ce qui indique un résultat plus sain pour Nvidia.

Nvidia a probablement besoin d’argent supplémentaire. Il a connu un deuxième trimestre abyssal en raison de la baisse des revenus des jeux et de la baisse de la demande des consommateurs résultant de la montée en flèche de l’inflation. Il fait également face à une lourde facture du « déclenchement » du RTX 4080 12 Go, d’autant plus que l’équipe verte paierait la majeure partie de la facture des partenaires constructeurs AIBs (Partenaires constructeurs) qui doivent reconditionner et renommer la carte.

Mais le coup financier le plus important que Nvidia pourrait être sur le point de subir pourrait venir du gouvernement américain. Il y a quelques semaines, des responsables américains ont demandé à Nvidia et AMD de cesser de vendre leurs GPU hautes performances axés sur l’IA à la Chine, ce qui devrait coûter jusqu’à 400 millions de dollars à l’ancienne société.

Comme pour tous les rapports non vérifiés, prenez celui-ci avec un grain de sel sain. Mais Nvidia pourrait croire que le déplacement de la production de l’AD102 est la meilleure solution, en particulier avec les cartes RTX 4080 16 Go basées sur l’AD103 et les cartes « RTX 4080 12 Go » basées sur l’AD104 rebaptisées en passe de répondre à une partie de la demande.