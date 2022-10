Call of Duty gratuit avec Xbox Game Pass ? Sony va l’arrêter

Un sabotage signé par contrat

Comme cela s’est produit avec les jeux Bethesda, il serait normal de s’attendre à voir débarquer les grandes franchises d’Activision sur le catalogue Xbox Game Pass de plus en plus spectaculaire et surprenant. Le joyau de la couronne serait évidemment Call of Duty, et maintenant que nous sommes sur le point de recevoir un nouvel épisode qui semble inaugurer une nouvelle et durable ère de la saga, c’est alors que des doutes apparaissent quant à savoir si le jeu arrivera gratuitement au service de Microsoft.

Eh bien, tout indique non. Comme le rapporte Charlie Intel, apparemment certains documents présentés à la UK Competition and Markets Authority détaillent que parmi les accords d’exclusivité signés par Sony avec Activision et qui sont toujours en vigueur aujourd’hui, il est précisé qu’aucun jeu de Call of Duty ne pourrait atteindre la Xbox Service Game Pass dans un certain nombre d’années.

CharlieIntel @charlieINTEL Microsoft, dans des documents déposés auprès de la CMA du Kingdom-Uni, confirme que l’accord/partenariat actuel d’Activision Blizzard et de Sony sur Call of Duty comprend une clause empêchant Call of Duty d’être disponible sur Xbox Game Pass pendant plusieurs années. 19 octobre 2022 • 02:41

Sony et l’exclusivité avec Activision

Rappelons que cette exclusivité est ce qui permet à Sony d’avoir certains privilèges dans le jeu, comme l’accès anticipé aux bêtas pour ses utilisateurs, des packs skins exclusifs, des opérateurs exclusifs et, apparemment, aussi la licence pour décider si le concurrent direct reçoit le jeu ou non dans votre service d’abonnement.

Pour le moment, le délai imposé par cette clause est inconnu, car sinon nous parlerions d’un blocage total complètement intentionnel, nous sommes donc sûrs que Microsoft travaille sur ce scénario et l’utilisera pour démontrer ses bonnes intentions avec l’achat d’Activision.

Phil Spencer a déjà mentionné à son époque qu’il respecterait tous les accords existants entre Sony et Activision même après être devenus de nouveaux propriétaires, mais ce qui est clair, c’est que ce type de conditions ne pouvait être toléré. Il a également précisé que Call of Duty continuerait d’être disponible sur PlayStation pendant de nombreuses années, mais si ces années se réfèrent aux mêmes années au cours desquelles il ne pourra pas atteindre le Xbox Game Pass, nous pourrions facilement comprendre que dès qu’ils se lèveront l’interdiction de Microsoft Call of Duty le jeu pourrait ne plus être disponible sur PlayStation, du moins à partir des futures éditions de la saga.

une guerre absurde

Il est vrai que la position de Microsoft a toujours été de jouer dans tous les endroits possibles, nous ne voyons donc pas bloquer le jeu sur PlayStation, mais le donner sur le service, ce qui compenserait largement le prix du Xbox Game Pass. Cet avenir est celui que Sony ne pourra inévitablement pas arrêter, et la seule chose qui devrait être d’essayer est de le représenter le plus possible pour qu’il se produise le plus tard possible.